La Cort Internacional de Justícia ordena que Israel freni l'ofensiva sobre Rafah

per J.C. Meneses Montserrat

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) ha ordenat aquest divendres a Israel que aturi immediatament la seva ofensiva sobre la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, on la situació humanitària és ara mateix "desastrosa" i instat el Govern israelià a que permeti l'entrada sense restriccions a la Franja a qualsevol comissió que les Nacions Unides decideixi establir per investigar un possible genocidi a l'enclavament palestí.

La CIJ s'ha pronunciat aquest divendres sobre les mesures addicionals sol·licitades per Sud-àfrica, que ha acusat Israel de desentendre's de mesures prèvies dictades pel tribunal de les Nacions Unides per evitar un genocidi a Gaza, i d'empitjorar encara més la situació humanitària a l'enclavament en llançar una nova ofensiva sobre la ciutat de Rafah, al sud, que ha forçat un nou desplaçament de centenars de milers de persones.

En aquest sentit, el president de la cort, Nauaf Salam, ha declarat que Israel no ha aconseguit convèncer el tribunal de les mesures que diu haver adoptat per millorar la seguretat dels civils de la Franja de Gaza i, en particular, els centenars de milers desplaçats en les darreres dues setmanes pel començament de la seva última operació a la ciutat.

La CIJ concreta que Israel "no ha proporcionat prou informació al tribunal" ni sobre "la seguretat del procés d'evacuació" a la zona d'Al-Mawasi, la zona de la costa de Gaza on estan escapant els civils de Rafah "ni sobre la disponibilitat d'aigua, aliments, medicines o protecció" en aquesta localitat, on han arribat des de llavors uns 800.000 palestins.

Per això i en el seu nou dictamen, el tribunal no només reafirma les mesures cautelars que va emetre al gener i al març per impedir un extermini a Gaza, sinó que també crida Israel que "suspengui immediatament la seva ofensiva militar i qualsevol altra acció a la governació de Rafah que pugui infligir a la població palestina condicions de vida que puguin provocar la seva destrucció física, ja sigui total o parcial”.

El tribunal exigeix a Israel que "mantingui obert el pas de Rafah" el control del qual pel costat palestí va assumir a principis de mes "per a un subministrament a gran escala i sense restriccions d'assistència humanitària".

A més, la cort insta Israel a prendre "mesures efectives" per garantir "l'accés sense obstacles a la Franja de Gaza" a "qualsevol comissió d'investigació, missió d'investigació o organisme d'investigació encarregat pels òrgans competents de l'ONU per a investigar acusacions de genocidi".

Finalment, la CIJ dóna a Israel el termini d'un mes a partir d'avui perquè lliuri un informe que comprengui totes les mesures que cal adoptar per complir aquest nou dictamen; un document que serà posteriorment avaluat pel tribunal.

Tot i que totes aquestes noves mesures afecten Israel, la CIJ aprofita també per recordar que els seus dictàmens previs, que instaven l'"alliberament incondicional dels ostatges" en mans de les milícies palestines encara es mantenen en vigor i segueix expressant la seva "profunda preocupació" davant el fet que "molts d'ells segueixen sota captiveri".

Totes aquestes mesures addicionals han estat aprovades a la Cort per 13 vots a favor per dos en contra, els de la vicepresidenta del tribunal, Julia Sebutinde, i pel jutge israelià Aharon Barak.