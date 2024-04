Dissabte, la República Islàmica de l'Iran va llançar un atac massiu a Israel. Segons les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'Iran va llançar 170 drones, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics. Una represàlia després de l'atac d'Israel a allò que en teoria és l'ambaixada iraniana a Damasc, encara que el mateix Exèrcit Israelià indiqués que “és un edifici militar de les forces Quds disfressat d'edifici civil”. Una represàlia que va venir després que l'Iran prengués un vaixell relacionat amb Israel que navegava per l'estret d'Ormuz.

Però, què és l'estret d'Ormuz? On és? Quina és la seva rellevància a nivell geopolític? Es troba entre Iran al nord, Oman al sud i Unió dels Emirats Àrabs a l'oest, separant el golf Pèrsic del golf d'Oman. La seva ubicació estratègica el converteix en un punt d'intersecció vital per al transport marítim de recursos energètics i és un important choke point comercial i geoestratègic. Un choke point ('punt d'estrangulament') és un lloc on una ruta s'estreny per raons geogràfiques, donant a aquest punt un alt valor estratègic.

La rellevància geopolítica de l'estret d'Ormuz rau en el paper com una artèria vital per a l'economia global. Cada dia, al voltant del 30% dels barrils de petroli transportats per mar i gairebé un 20% del petroli consumit a tot el món passen per aquest estret. A més, grans quantitats de gas natural liquat també transiten per aquestes aigües, cosa que subratlla la seva importància com a node clau en el comerç energètic internacional.

Aquest canal adquireix encara més importància en considerar que diversos dels principals productors de petroli del món tenen les costes en aquesta regió. Països com l'Iran bomban prop d'un terç dels barrils de petroli mundials des d'aquestes aigües. Per tant, l'estret d'Ormuz no és només vital per al transport d'energia, sinó que també està intrínsecament lligat a l'economia i la seguretat energètica de nombroses nacions.

Tot i això, aquesta rellevància estratègica també ha estat la font de conflictes i tensions geopolítiques, com l'actual. La presència de potències regionals com l'Aràbia Saudita i l'Iran, juntament amb la intervenció d'actors internacionals com els Estats Units, ha convertit l'estret d'Ormuz en un punt de xoc i de rivalitats des de sempre. Els esdeveniments en aquesta àrea tenen el potencial de desencadenar repercussions significatives a l'estabilitat regional i fins i tot a nivell global.

L'estret d'Ormuz ha tornat a ser l'epicentre de tensions internacionals, aquesta vegada en el context d'un conflicte directe entre l'Iran i Israel. La comunitat internacional ha reaccionat amb preocupació davant d'aquest encreuament de tensions. Països com els Estats Units, Rússia i les nacions europees han instat la contenció i el diàleg per evitar una escalada que podria desencadenar conseqüències catastròfiques en una regió ja convulsa per conflictes anteriors.