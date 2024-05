Els tatuatges podrien desencadenar una forma rara de càncer

Investigadors a Suècia van trobar un vincle potencial entre els tatuatges i el càncer en el sistema limfàtic, conegut com limfoma. És un tipus de càncer de la sang que afecta el sistema immunològic.

Els investigadors de la Universitat Lynd volien investigar la relació entre els tatuatges i els efectes a llarg termini sobre la salut, ja que el coneixement acadèmic en aquesta àrea és deficient.

La Dra. Christel Nielsen, que va dirigir l'estudi, va afirmar: "És important recordar que el limfoma és una malaltia rara i que els nostres resultats s'apliquen a nivell de grup. Els resultats ara s'han de verificar i investigar més a fons en altres estudis, i aquesta investigació està en curs".

Els investigadors van observar 11.905 persones. D'aquestes, 2.938, amb edats compreses entre 20 i 60 anys, en tenien limfoma.

D'aquests participants, el 54% van respondre el qüestionari sobre tatuatges i el 47% del grup de control, que no tenia limfoma, va fer el mateix.

Al grup amb limfoma, el 21% estava tatuat (289 persones), en comparació del 18% al grup de control sense diagnòstic de limfoma (735 persones).

Després d'observar altres factors com el tabaquisme i l'edat, els investigadors van trobar que el risc de desenvolupar limfoma era un 21% més gran entre aquells que estaven tatuats.

Els investigadors també van descobrir que la mida del tatuatge no importava, de manera que tenir un tatuatge de cos complet no augmentava el risc més que un tatuatge més petit.

Els subtipus de càncer més comuns van ser el limfoma difús de cèl·lules B grans (28%), el limfoma de Hodgkin (21%) i el limfoma fol·licular (18%). L'edat mitjana dels que van tenir un diagnòstic va oscil·lar entre 51 i 57 anys. Tot i això, aquells amb limfoma de Hodgkin tenien una edat mitjana de 36 anys.

Tot i això, els investigadors no estan segurs de per què és així. El Dr. Nielsen va dir: "Només es pot especular que un tatuatge, independentment de la seva mida, desencadena una inflamació lleu al cos, que alhora pot desencadenar càncer". "Per tant, el panorama és més complex del que pensàvem inicialment", va afegir.

"Ja sabem que quan la tinta del tatuatge s'injecta a la pell, el cos l'interpreta com una cosa estranya que no hi hauria d'estar i el sistema immunològic s'activa. Una gran part de la tinta es transporta des de la pell fins als ganglis limfàtics, on es diposita", assenyala l'investigador.

A tot Europa, els tatuatges han guanyat popularitat: les taxes de prevalença arriben al voltant del 30-40% dels adults menors de 40 anys. Segons un estudi publicat el 2023, Espanya ocupa el sisè lloc en realització de tatuatges a nivell mundial, segons dades aportades pel sector. No obstant això, el 60% se'n penedeix i s'acaba esborrant cinc anys després d'haver-ho fet.

Els investigadors van dir que cal més investigació per investigar qualsevol altra associació entre els tatuatges i altres tipus de càncer, i quina podria ser la causa subjacent.