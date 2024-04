Taurus Group compra la unitat productiva Syncotech Innovative Solutions

Dos anys després de l'entrada de Taurus Group al sector de l'automoció amb l'adquisició de TAG Automotive, SL l'empresa anuncia la compra de la unitat productiva de Syncotech Innovative Solutions, que reforçarà encara més l'aposta del grup pel sector de la automoció.

Aquesta nova adquisició, formalitzada el passat 11 d'abril del 2024, reforça i segueix la línia iniciada el 2022, quan Grupo Taurus va adquirir l'empresa TAG Automotive, una empresa referent a nivell mundial en la fabricació de components plàstics per als principals fabricants internacionals com Seat , Audi, Volkswagen, Nissan, Volvo o Grup Antolín, entre d'altres.

Reindustrialització i ampliació de la capacitat de producció pròpia

Amb seu a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) la nova unitat productiva de Synthesis Coating Technologies, SA – Syncotech Innovative Solutions, aporta al grup una plantilla de 25 treballadors.

La compra esmentada reforça el projecte de reindustrialització de la companyia per fabricar en plantes locals i pròpies part dels seus productes que ara produeixen tercers a països d'Àsia i Europa, i que s'emmarca dins del Pla Estratègic 2020-2025 de la companyia amb l'ampliació de la seva capacitat de producció fabril.

Una adquisició estratègica per a TAG Automotive i Taurus Group

Segons Albert López, CEO de TAG Automotive, “aquesta adquisició forma part de la nostra estratègia de posicionar-nos com el principal fabricant de peça plàstica de mida petita i mitjana per al sector de l'Automòbil, omplint tot el buit de tipologia de peces i acabats ja que incorporem els acabats de pintura al nostre portafoli, convertint-nos així en el fabricant amb un parc de maquinària més gran a Catalunya i un dels principals a la península”.

A més, aquesta operació forma part del pla d'innovació i reindustrialització del Grup Taurus a Europa que s'enfoca a la indústria 4.0.

Una adquisició que també suposa per a la companyia d'Oliana (Lleida) un pas més en la diversificació de negocis referents que li aportin know how per continuar consolidant la seva posició a Europa.

Sobre Grup Taurus

Fundat el 1962, Taurus Group és un dels principals grups del sector del petit electrodomèstic i automoció gràcies a la seva aposta per la internacionalització i el desenvolupament de productes, a una important inversió en R+D, a la seva presència a més de 120 països ja les seves companyies filials presents a 10 països.

Les marques que integren la companyia són: Taurus, Mycook, Solac, Casals, TAG Automotiu, Black+Decker, Minimoka, Coffeemotion, Winsor, Taurus Professional, White&Brown, Alpatec, Inalsa, Pràctica, Mellerware, Lucky, Turmix, Supra, Richard Li Droff. Taurus Healthcare Division, Taurus Renovables, STP Fittings i la nova marca Syncotech Innovative Solutions.