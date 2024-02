Telefónica va tancar el 2023 amb uns ingressos de 40.652 milions d'euros

Telefónica va tancar el 2023 amb un creixement generalitzat dels ingressos als principals mercats de la companyia i amb el compliment de tots els seus objectius financers.

Després d'aquests resultats, el Grup afronta el 2024 el primer exercici complet del seu nou pla estratègic, anomenat GPS, sigles en anglès de Creixement, Rendibilitat i Sostenibilitat, les tres palanques que guiaran la gestió durant els propers tres anys (2024-2026) i que tindran com a focus el creixement de la generació lliure de caixa (FCF).

“Telefònica segueix executant el seu full de ruta, sense aturar-se davant la incertesa macroeconòmica global, amb l'ambició i la determinació necessàries per completar el procés de transformació operativa engegat a partir del 2016.

El 2023, Telefónica ha complert tots els seus objectius financers i afronta amb decisió els compromisos fixats al nostre pla estratègic GPS per seguir construint una nova Telefónica i liderar la nova era digital”, assegura el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

“L'operadora ha tornat al creixement, amb més rendibilitat i, a més, d'una manera més sostenible. Els ingressos augmenten i la generació de flux de caixa continua sent robusta, cosa que ens permet cobrir folgadament el dividend de 0,30 euros per acció totalment en efectiu. A més, Telefónica continua augmentant el seu impacte social a través de la connectivitat avançada que proporcionen les nostres xarxes intel·ligents de darrera generació, garantint el millor servei als nostres clients”, va afegir.

Creixement generalitzat

El 2023, Telefónica va obtenir uns ingressos de 40.652 milions d'euros, un 1,6% més que el 2022 i el volum més alt des del 2020. El quart trimestre les vendes es van situar en els 10.153 milions d'euros. El negoci B2B es va consolidar com una palanca de creixement important el 2023 amb un augment orgànic dels ingressos del 6,3% en el conjunt de l'exercici.

L'OIBDA ordinari va pujar un 1,4% el 2023, fins a 13.121 milions d'euros, increment que en l'últim trimestre va pujar a l'1,6%, fins a 1.795 milions d'euros.

Confirmant les previsions avançades per la companyia, Telefónica España va tornar a registrar un creixement orgànic de la seva OIBDA (+0,1%) l'últim trimestre del 2023, cosa que no passava des del 2019.

El benefici net ordinari de Telefónica va assolir els 2.369 milions d'euros el conjunt de l'any, un 17,1% més que el 2022. Incloent la provisió del pla de reestructuració de Telefónica España i un deteriorament del fons de comerç a VMO2, derivat de la pujada de les taxes de descompte i condicions macroeconòmiques al Regne Unit, entre d'altres extraordinaris, el benefici net registrat el 2023 es va situar en -892 milions d'euros.

Objectius complerts i ambició

La companyia va complir tots els objectius financers establerts per al 2023, que van ser revisats a l'alça el segon trimestre. Els ingressos i el resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) van créixer de manera orgànica el 3,7% i el 3,1%, respectivament, i les inversions (CapEx) es van limitar al 14% de les vendes. També va superar les previsions de flux lliure de caixa, que amb un total de 4.227 milions d'euros es va situar per sobre dels 4.000 milions estimats.

Telefónica planteja nous objectius per al conjunt del 2024, el primer exercici complet del pla estratègic GPS, consistents en un creixement dels ingressos al voltant de l'1%, de l'EBITDA entre l'1% i el 2% i de la caixa operativa (EBITDAaL- CapEx) també entre l'1% i el 2%. Contempla igualment una xifra d'inversió sobre ingressos fins al 13% i un increment del flux de caixa lliure superior al 10%. Pel que fa a l'objectiu del creixement de caixa per a aquest any, tindrà com a referència els 2.308 milions d'euros aconseguits amb la definició nova que Telefónica aplicarà des d'aquest exercici.