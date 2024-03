El telescopi Webb permet analitzar un petit binari del cinturó de Kuiper

El telescopi espacial James Webb ha estat utilitzat per analitzar per primera vegada la composició d'un petit objecte transneptunià (TNO), cosa que pot revelar claus sobre l'evolució de Neptú.

Recentment es va concloure que MorsSomnus, un duet binari compost per un parell d'asteroides gelats units per la gravetat, es va originar dins del Cinturó de Kuiper, cosa que significa que pot servir com a base per estudiar i enriquir la nostra comprensió de la història dinàmica de Neptú i els cossos celestes coneguts com a objectes transneptunians (TNO).

L'estudi, publicat a la revista Astronomy & Astrophysics per científiques de la Universitat de Central Florida, marca la primera vegada que és possible estudiar la composició de la superfície de dos components del parell binari de TNO de mida petita, cosa que mai no s'havia fet abans i que pot tenir implicacions sobre com entenem tota la regió més enllà de Neptú.

L'equip va utilitzar les àmplies capacitats espectrals del James Webb per analitzar la composició elemental de mitja dotzena de superfícies de TNO presumptament estretament relacionades per confirmar que Mors-Somnus té molt en comú amb els seus veïns. Aquests TNO en gran mesura impertorbats es denominen "clàssics freds" i poden servir com a punts de referència en què Neptú no els va pertorbar durant la seva migració.

Junts, els objectes binaris i altres TNO propers al mateix grup dinàmic poden actuar com un indicador per rastrejar potencialment la migració de Neptú abans que s'estableixi a la seva òrbita final, diuen els investigadors.

Els binaris separats per la distància, com ho està Mors-Somnus, poques vegades sobreviuen fora d'àrees limitades per la gravetat i protegides per altres motes de gel i roca com el Cinturó de Kuiper. Per sobreviure a la implantació en aquestes àrees, requereixen un lent procés de transport cap a la destinació.

A causa del comportament espectroscòpic similar de Mors i Somnus i les seves similituds amb el grup clàssic fred, els investigadors van trobar evidència de composició per a la formació d'aquest parell binari més enllà de 30 unitats astronòmiques de distància, com també es planteja la hipòtesi a la literatura publicada prèviament per a la regió on també es formen els TNO clàssics freds.

"A mesura que vam començar a analitzar els espectres de Mors i Somnus, van arribar més dades i la connexió entre els grups dinàmics i el comportament compositiu va ser natural", diu en un comunicat la investigadora postdoctoral i coautora Ana Carolina de Souza Feliciano.

Més específicament, estudiar la composició de petits cossos celestes com Mors-Somnus ens brinda informació valuosa sobre d'on venim, diu la coautora Noemí Pinilla-Alonso, professora de Ciència Planetària.

"Estem estudiant com la química i la física reals dels TNO reflecteixen la distribució de molècules basades en carboni, oxigen, nitrogen i hidrogen al núvol que va donar origen als planetes, les llunes i els cossos petits", diu. "Aquestes molècules també van ser l'origen de la vida i de l'aigua a la Terra".

"Per primera vegada, no només podem resoldre imatges de sistemes amb múltiples components com el Telescopi Espacial Hubble, sinó que també podem estudiar-ne la composició amb un nivell de detall que només Webb pot proporcionar", afirma Pinilla-Alonso. "Ara podem investigar el procés de formació d'aquests binaris com mai abans".