El temporal al sud del Brasil ja deixa més d'un centenar de víctimes mortals

Defensa Civil de Rio Grande del Sur va actualitzar, a última hora de la tarda del dijous 9 de maig (horari del Brasil) de la mort d'almenys 107 persones com a conseqüències de les greus inundacions provocades pels dos temporals que han estat assotant l'estat des de la setmana passada, mentre que 136 persones més estan desaparegudes.

Les autoritats han xifrat el nombre de ferits en 374 i en més de 232.100 les persones que s'han vist obligades a deixar casa seva (unes 67.500 de manera definitiva) a causa de les conseqüències del que ja és el fenomen més devastador que s'ha registrat fins ara a Rio Grande del Sur.

En total, són 1,4 milions de persones les que s'han vist d'alguna manera afectades per un temporal que per als propers dies portarà temperatures per sota dels 10 graus centígrads, a mesura que el nivell de l'aigua comença a baixar, si bé es manté per sobre dels cinc centímetres en algunes parts de Porto Alegre.

Aquests dies han decretat l'estat d'alerta per pluges amb volums que poden superar fins als 100 mil·límetres, caient sobretot en àrees del centre nord i l'est de l'estat, que té 425 dels 497 municipis afectats.

A Porto Alegre, la capital, les escoles romandran tancades almenys fins aquest divendres, així com diverses universitats, en alguns casos fins al proper 18 de maig. Centenars de carreteres s'han vist afectades i l'aeroport romandrà tancat fins a proper avís.

Per part seva, el Govern del Brasil ha anunciat noves mesures d'ajuda valorades en 7.700 milions de reals (prop de 1.400 milions d'euros), en què s'inclou l'avançament de diversos bons socials, la restitució de l'impost sobre la renda per als residents de l'estat, així com diversos crèdits per a famílies i empreses i productors rurals.

El president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, ha assenyalat que les mesures anunciades (que si bé entren ja en vigor necessiten l'aval del Congrés) són només les primeres. "Això no s'acaba aquí", ha volgut deixar clar.

"Hem de preparar-nos perquè veurem la mida de la importància dels problemes quan baixa el nivell de l'aigua i els rius tornin a la seva llera normal", ha dit Lula. El Govern estima que l'abast de les mesures sumat a les exempcions fiscals per als afectats arribarà fins als 50.000 milions de reals (9.000 milions d'euros).