Quant temps triguen les comunitats autònomes a pagar els seus proveïdors?

La Regió de Múrcia continua sent, un mes més, la comunitat autònoma amb un Període Mitjà de Pagament a Proveïdors més gran (PMP), amb una demora de més de 86 dies, una xifra que està molt per sobre dels 30 dies, que és el termini màxim establert per la normativa.

Tot i que estan lluny d'aquestes dades, hi ha quatre administracions locals més que es demoren més d'un mes a satisfer els pagaments a tots els proveïdors que tenen: són la Comunitat Valenciana (41,84 dies), Catalunya (37,76 dies), el Principat d'Astúries (37,27 dies) i les Illes Balears (33,64 dies).

Segons les dades del mes de març, que han estat publicades recentment i es poden consultar al portal web del Ministeri d'Hisenda, sota els 30 dies se situen la Rioja (26,57 dies); la Comunitat Foral de Navarra (25,65 dies); Castella i Lleó (24,94 dies); Castella-la Manxa (23,29 dies); la Comunitat de Madrid (22,6 dies) i el País Basc (20,44 dies).

Per sota dels 20 dies hi ha les Illes Canàries (19,96 dies); Extremadura (18,06 dies); la Junta d'Andalusia (17,75 dies); Aragó (16,90 dies); Cantàbria (14,82 dies) i Galícia (12,14 dies).

En el total de les comunitats autònomes, les administracions espanyoles han registrat un Període Mitjà de Pagament a Proveïdors de 30,76 dies el març del 2024, fet que suposa que ha augmentat en 1,42 dies en relació amb l'anterior mes (les dades de febrer), encara que es manté a l'entorn dels 30 dies, aquest termini d'un mes, que és el termini màxim establert per la normativa que està en vigor actualment.

Per part seva, el termini en què està afrontant els pagaments l'Administració Central s'ha xifrat el tercer mes d'aquest any 2024 en 29,39 dies (una mica per sota del que marca la llei), mentre que el PMP Global relatiu al Subsector de Corporacions Locals del primer trimestre del 2024 arriba als 38,74 dies (de nou, per sobre).

Per acabar, cal tenir en compte que el PMP registrat als Fons de la Seguretat Social s'ha xifrat en 13,09 dies al març, per sota del llindar de la normativa.