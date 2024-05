Com saber si tens la 'síndrome del cul mort' i com evitar-ho

per Redacció CatalunyaPress

Sents que el teu cul s'està quedant adormit? Podries tenir la “síndrome del cul mort”, una afecció real i cada vegada més freqüent que fa que les parts posteriors de les persones s'adormin a causa de romandre assegut durant períodes prolongats en una mateixa posició.

"La posició de flexió sostinguda del maluc i la compressió dels teixits ens preparen per a la tempesta perfecta de tancar la funció dels glutis, o en la llengua vernacla de la gent, deixar el 'cul mort'", Kelly Starrett, fisioterapeuta . i entrenador de Crossfit, va dir al Huffington Post .

Cridada amnèsia glutia en els cercles científics, aquesta condició que adorm el cul passa quan els músculs dels glutis essencialment obliden la seva funció principal: reforçar la pelvis i mantenir el cos en l'alineació adequada, segons Healthline .

Com a resultat, els músculs dels glutis (glutis) "poden sentir-se entumits o fins i tot una mica adolorits", similar a la sensació que una part del cos "es queda adormida", una condició coneguda com a "parestèsia".

La causa d'aquesta narcolèpsia posterior és causada per períodes prolongats d'estar assegut, un problema creixent al primer món, on les persones passen un terç del dia asseguts.

Això pot afectar la funció dels nostres glutis, que no estan destinats a suportar pes durant períodes tan perllongats.

Starrett ho descriu així: "Si t'imagines fent un sandvitx de panini en què apliques alta pressió i alta temperatura i fas formatge rostit, estar assegut sobre els teus glutis tot el dia és una mica així".

I la “síndrome del cul mort” pot provocar una sèrie de complicacions si no es pren seriosament.

Aquests inclouen dolor i rigidesa que afecta un o dos malucs, la part baixa de l'esquena i els genolls o que baixa per la cama, similar als símptomes de la ciàtica.

Fins i tot pot provocar bursitis específica del maluc, inflamació del sac ple de líquid que facilita el moviment dins de l'articulació del maluc.

Si no es tracta, la 'síndrome del cul mort' també pot provocar problemes d'equilibri i de marxa, així com pèrdua de força als glutis i els flexors del maluc.

Com solucionar-ho?

Afortunadament, hi ha una manera segura de minimitzar el dany causat per aquesta síndrome: moure's.

"Una bona regla per recordar és que per cada hora que estàs assegut, t'has de prendre 10 minuts drets i moure't per reactivar i evitar que els músculs dels glutis s'adormin", va aconsellar Jeff Bell, cofundador de Belleon Body NYC.

Les persones poden reduir encara més els riscos al cul fent exercicis senzills per enfortir els glutis. Aquests inclouen esquivar estocades, posar-se a la gatzoneta amb una pesa russa en lloc de la barra tradicional i step-ups laterals, en què l'esportista puja i baixa repetidament d'una caixa o un altre objecte.

També s'han d'estirar i caminar amb freqüència per mantenir els músculs dels glutis en una força i elasticitat òptimes.