Terratrèmol a Europa: perilla la presidència de Von der Leyen

Terratrèmol polític a Europa. Els socialistes europeus han donat un últimatum a Ursula von der Leyen, assegurant que no li donaran suport per a un segon mandat com a presidenta de la Comissió Europea si continua suggerint que podria treballar amb eurodiputats d'extrema dreta alineats amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Les crítiques a la presidenta de la Comissió ressonen a tots els països, però són especialment crítiques per al seu futur les que provenen d'Alemanya, el seu país natal i el país que aporta més diputats al Parlament Europeu. Sense els socialistes alemanys, és literalment impossible que Von der Leyen pugui repetir com a presidenta de la Comissió.

Von der Leyen, de moment, ha fet orelles sordes a les crítiques, i aquest dissabte ha defensat les seves perspectives de cooperació amb partits d'ultradreta al Parlament Europeu de cara a les properes eleccions del juny. En una entrevista concedida a l'emissora Deutschlandfunk, la política de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) ha explicat que la seva intenció és "guanyar-se a les forces polítiques que són tan importants per a la majoria de centre" i ha demanat que l'atenció no se centri en els grups parlamentaris, sinó en els mateixos eurodiputats. Von der Leyen ja va avançar que no descartaria descartar la cooperació amb el Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus, que també inclou el partit de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, l'ultradretà Germans d'Itàlia, i Vox a Espanya.

Però el canceller alemany, Olaf Scholz, ja ha advertit que no acceptarà aquest coqueteig de Von der Leyen amb l'extrema dreta, i està rearmant l'eix francoalemany, l'esquelet de la Unió Europea, per tenir prou força per provocar la caiguda de l'actual presidenta de la comissió. Aquest diumenge es va produir una reunió històrica a Berlín entre Scholz i el president de França, Emmanuel Macron. Feia 24 anys que un president gal no feia una visita oficial al país veí, i el missatge que van llançar va ser un clar missatge a la cúpula de la Comissió Europea: "Si els extremistes arribessin al poder, seria la fi del pluralisme", va dir Macron a Berlín acompanyat de Scholz.

El moviment de Von der Leyen podria acabar fins i tot dinamitant les campanyes d'alguns líders de la seva agrupació política. A Espanya, per exemple, mentre Feijóo, Dolors Montserrat i fins i tot FAES, estan demanant concentrar el vot al PP explicant que dipositar-lo a Vox és llençar-lo, Von der Leyen està venent a Europa que votar aquests partits sí que serà útil, perquè ella els acceptarà a la falda i podria pactar amb ells.

El futur de la presidenta de la Comissió Europea s'està complicant i, si no fa un gir en la seva estratègia, possiblement acabi sent rebutjada pels eurodiputats més moderats. I ja sonen noms per al seu relleu, com l'exprimer ministre italià Mario Draghi, un perfil que seria ben rebut tant pels socialdemòcrates alemanys com per París.

