Terratrèmol a França: el líder dels Republicans ofereix un pacte a Le Pen

per J.C. Meneses Montserrat

Si Charles de Gaulle tornés a la vida, possiblement es tornaria a enterrar per no veure el que passa al seu país. El líder dels Republicans francesos, Éric Ciotti, ha advocat per tancar "una aliança" amb la ultradretana Agrupació Nacional amb vista a les pròximes eleccions legislatives, cosa que ha provocat una cascada de crítiques dins del seu propi partit i també de les files de la majoria que recolza el president, Emmanuel Macron.

Hores després que el líder d'Agrupació Nacional, Jordan Bardella, advoqués per aquesta col·laboració, Ciotti ha confirmat en una entrevista a TF1 que és partidari d'una "aliança". Ha al·legat que ajudaria els 61 diputats 'republicans' actuals a conservar els seus escons.

En aquest sentit, ha aclarit que continuarien comptant amb grup propi i ha descartat una integració sota la bandera d'Agrupació Nacional, si bé la mera possibilitat d'una col·laboració tan estreta ja implicaria una ruptura de l'històric cordó sanitari establert pel centredreta a França .

Ciotti també ha defensat aquesta idea en declaracions posteriors a la premsa, en què ha assenyalat que Agrupació Nacional forma part de l'"arc republicà" i ha marcat distàncies amb "els qui tenen postures antisemites", en al·lusió a La Francia Insumisa (LFI), aliat ara dels socialistes, informa Franceinfo.

El cap de la bancada dels Republicans, Olivier Marleix, s'ha afanyat a criticar les declaracions del seu líder per matisar que "només el comprometen a ell" i reclamar-li fins i tot que dimiteixi com a líder del partit si és partidari d'aliar-se amb la ultradreta.

També li ha demanat la dimissió el president del Senat, Gérard Larcher, el principal càrrec polític dels Republicans a nivell nacional. Considera que Ciotti "no pot presidir més el moviment" després de les declaracions públiques, en un contundent missatge en xarxes socials.

Tot i això, Ciotti ha negat que es plantegi dimitir: "Sóc president dels Republicans i està absolutament descartat que dimiteixi, ja que compto amb la confiança d'una gran majoria de militants". El dirigent conservador ha dit comptar amb "milers" de missatges de suport de persones que "volen que les dretes deixin d'estar dividides".

Aplaudiments de la ultradreta

Des de l'altra banda de la hipotètica aliança, el d'Agrupació Nacional, Bardella ha celebrat que Ciotti hagi "elegit l'interès dels francesos per sobre del dels partits". "La unió fa França", ha assenyalat al seu compte de X.

Bardella, clar vencedor de les eleccions europees de diumenge i aspirant ara a primer ministre, veu marge per col·laborar i "lluitar contra el caos migratori, restablir l'autoritat i l'ordre i recolzar el poder adquisitiu dels francesos".