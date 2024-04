Un terratrèmol de magnitud 4,7 sacseja Nova York

per J.C. Meneses Montserrat

Un terratrèmol inusual ha sacsejat l'àrea de Nova York divendres al matí -hora local- i parts de la Gran Poma, Connecticut i Nova Jersey.

El terratrèmol preliminar de magnitud 4,7 s'ha produït a prop de Lebanon, Nova Jersey, al voltant de les 10.23 - hora local-, segons el Servei Geològic dels Estats Units.

Els tremolors es van poder sentir a llocs tan al nord com New Paltz, Nova York, i tan a l'oest com Delaware.

Kelly Shone, mare de dos fills que treballa de nit a Newark, Delaware, explica que ha sentit un “lleuger soroll sord” mentre era al llit divendres al matí.

“Al principi vaig pensar que era el meu marit caminant pesadament escales avall”, ha dit Shone a The Post.

La magnitud dels danys causats pel terratrèmol no és clara. .

"El meu equip està avaluant els impactes i qualsevol dany que pugui haver passat, i actualitzarem el públic al llarg del dia", va dir la governadora de Nova York, Kathy Hochul.

L'alcalde Eric Adams va dir que també va ser informat sobre les tremolors i que no s'havien reportat impactes importants a la ciutat.

El compte oficial X de l'Empire State Building va publicar un missatge fent broma i afirmant: "ESTIC BÉ".