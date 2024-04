Tiroteig a una escola de Finlàndia: almenys 3 persones ferides

per Redacció CatalunyaPress

Almenys tres menors han resultat ferits com a conseqüència d'un tiroteig que s'ha produït a l'interior d'una escola, situada al districte de Viertola, a la ciutat de Vantaa, situada al sud de Finlàndia.

La Policia de Finlàndia ha acudit al lloc dels fets poc després de les 9 del matí, aconseguint detenir el sospitós, que posteriorment s'ha sabut que és un menor del centre de només 12 anys, igual que els ferits.

El comissari de Policia, Timo Leppala, ha informat que el menor ha estat arrestat de forma pacífica a Tapulikaupunki, un barri del nord d'Hèlsinki, la capital. En el moment de ser interceptat, portava una arma de foc, segons la cadena de televisió YLE .

La ministra d'Educació finlandesa, Anna Maja Henriksson, ha qualificat de "terribles" les notícies que arriben des de l'escola i ha traslladat la solidaritat als ferits i les famílies.

El centre on han tingut lloc aquests fets és un col·legi de primària on acudeixen uns 800 alumnes diàriament i on treballen 90 persones.