Tiroteig sense ferits a la rodalia de l'ambaixada d'Israel a Suècia

per Redacció CatalunyaPress

Diverses persones han estat detingudes aquest divendres 17 de maig a primera hora a Estocolm, la capital de Suècia, després de registrar-se una sèrie de trets a prop de l'Ambaixada israeliana al país, un incident que arriba a mesura que s'estenen les protestes contra Israel per la seva ofensiva a la Franja de Gaza.

Les forces de seguretat sueques han posat en marxa un operatiu als voltants de la seu de la legació diplomàtica i han anunciat la realització de registres a diversos domicilis situats a la capital, segons informacions del diari Aftonbladet , el més prestigiós del país.

La policia ha informat així que diversos agents es trobaven patrullant a la zona de Strandvagen quan van escoltar els trets cap a les 2 de la matinada (hora local), si bé ha descartat en un primer moment la presència de víctimes o ferits.

Investigació en marxa

Tot i això, les autoritats han obert una investigació preliminar per delicte greu amb armes i la zona està acordonada a la vista que els forenses acabin les seves indagacions.

EUA critica la poca ajuda d'Israel a buscar atacants de camions d'ajuda

D'altra banda, el Govern dels Estats Units ha afirmat aquest dijous que Israel "ha de fer més per responsabilitzar" els israelians que han atacat combois d'ajuda humanitària que es dirigeixen a la Franja de Gaza, assenyalant que aquesta ajuda no ha de ser restringida.

"L'ajuda humanitària no ha de ni pot ser restringida, detinguda o interferida, i els nostres socis a Israel han de fer més per responsabilitzar actors com aquests quan es prenen mesures que són inconsistents amb allò que sabem que és important, que és fer arribar més ajuda humanitària a Gaza", ha declarat el portaveu adjunt del Departament d'Estat, Vedant Patel.

A més, ha indicat en una roda de premsa que Washington desconeix "on es troben aquests camions fins a la destinació, o si aquesta ajuda va poder ser desviada o no".

Els darrers dies s'han registrat atacs i saquejos de ciutadans israelians als camions d'ajuda que es dirigeixen a una Franja de Gaza on l'assistència arriba amb comptagotes, enmig de la passivitat de les forces de seguretat a què també s'ha registrat denunciat per agressions a personal humanitari.