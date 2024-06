Un tiroteig a Nevada acaba amb la vida de cinc persones i deixa un adolescent ferit

per Redacció CatalunyaPress

Almenys cinc persones han mort i un adolescent ha resultat greument ferit després d'un tiroteig perpetrat a la ciutat de Las Vegas del Norte, a l'estat de Nevada (Estats Units), i el suposat autor del qual s'ha suïcidat aquest dimarts passat.

Els oficials de Policia van respondre a una trucada de socors dilluns a la nit, descobrint dues dones ferides d'entre 40 i 50 anys, que més tard van acabar morint, i una nena de 13 anys ferida de gravetat, segons ha publicat la cadena de televisió NBC News.

En un apartament proper, els policies van trobar dues dones més i un home d'entre 20 i 30 anys, tots ells morts a trets.

Al matí, els agents van aconseguir localitzar el sospitós, identificat com a Eric Adams, de 47 anys, que s'hauria suïcidat al descobrir que la policia estava davant de la seva residència.

"Els oficials van donar ordres verbals a Adams perquè deixés anar l'arma, no obstant, ell va ignorar aquestes ordres i es va suïcidar", deia el comunicat emès per la policia.

Les autoritats ja han obert una investigació i fins ara no hi ha un motiu clar del tiroteig. Més de 8.100 persones han mort als Estats Units en tirotejos des de començament del 2024, segons l'ONG Gun Violence Archive (GVA, per les sigles en anglès), que xifra en 252 la xifra de tirotejos massius en el mateix període.

El GVA, creat el 2013 i que recull periòdicament aquest tipus de dades, defineix un tiroteig massiu com aquell en què almenys quatre persones moren o resulten ferides, excloent-ne l'atacant.