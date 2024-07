Topuria: ''No vull ser un campió més, vull ser una llegenda''

Ilia Topuria ha afirmat que el seu objectiu no és ser "un campió més", sinó que vol "deixar empremta" a les arts marcials mixtes i "ser una llegenda". També va esmentar l'esdeveniment a Abu Dhabi a l'octubre com a possible data per a la seva propera baralla com a campió del Peso Pluma de la UFC.

"La història ja està escrita, el meu somni no va ser ser un campió més, vull deixar empremta, ser una llegenda", va expressar el lluitador durant la presentació de la seva pel·lícula Topuria Matador , que s'estrena el 19 de setembre.

Al film es mostra un Topuria conscient que "sempre es pot millorar". "La recerca d'aquesta perfecció m'ha portat fins aquí. Vull seguir amb la mateixa filosofia, amb els peus a terra i el cap a les estrelles", va comentar l'actual campió del món de Peso Pluma.

L'hispanogeorgià va noquejar l'australià Alexander Volkanovski el 17 de febrer, derrotant-lo en el segon assalt. Ara, busca rival per defensar el títol, sent el nord-americà Max Holloway, campió de la categoria des del juny del 2017 al desembre del 2019, el principal candidat.

Tot i això, la baralla encara no té data, i Topuria apunta directament al seu oponent. "Estic preparat per quan em donin la data, és ell qui posa excuses. Hi ha molts altres noms que sí que volen lluitar... Estic llest per quan em truqui", va declarar.

"Apunto a lluitar a Abu Dhabi per l'horari, perquè seria prime time a Espanya", va explicar Topuria sobre la seva propera baralla, referint-se a l'esdeveniment del 26 d'octubre, encara que no descarta Las Vegas a finals d'any. "Espero que finalment algú faci el pas i accepti el repte", ha afegit.

A més, Topuria no va descartar la possibilitat d'un esdeveniment a Espanya, esmentant el 2024 com a possible data per lluitar davant els aficionats espanyols. "La baralla el 2025 al Santiago Bernabéu és un somni fet realitat", va afirmar.

També va destacar la importància del seu germà Aleksandre a la seva carrera, com es veu a la pel·lícula. "Ho vull amb tot el meu cor, i és la peça fonamental al meu equip. Em coneix tant ia un nivell tan profund...", va comentar.

"Als talls de pes no hi ha dreceres, sempre són el meu problema, però no la preparació. La meva vida és com un campament etern, no ho faig perquè ningú em toqui la porta", va concloure sobre les preparacions per als combats.