Després d'un període de pausa a causa de les sancions europees derivades de la invasió a Ucraïna, el flux de diners des de Rússia torna a Espanya, principalment a través del sector immobiliari. Segons informes recents de Vozpopuli, el tancament de l'any 2023 mostra un repunt marcat en l'adquisició d'habitatges a Espanya per part de ciutadans russos, en comparació amb anys anteriors.

Les inversions russes s'estan concentrant en la compra d'habitatges nous, especialment en segments superiors als 500.000 euros, a regions com Catalunya i la Costa del Sol. Aquest moviment reflecteix una tendència cap a la reactivació de l'activitat immobiliària per part d'inversors russos a Espanya.

D'acord amb el Consell General del Notariat, les compres d'habitatges per part de russos no residents a Espanya van experimentar un creixement notable del 40% el primer semestre del 2023. Aquest augment suggereix un renovat interès dels inversors russos al mercat immobiliari espanyol .

Els permisos de residència d'un any o de llarga durada s'estan atorgant amb facilitat a aquells que han adquirit un habitatge per més de 500.000 euros, fet que ha contribuït a impulsar encara més les operacions immobiliàries per part de ciutadans russos. Aquest fenomen revela una escletxa legal que ha estat aprofitada per les fortunes de Rússia per facilitar la seva presència a Espanya.

Des del 2010, més de 20.000 persones d'origen rus han sol·licitat autoritzacions de residència a Espanya, segons dades del Ministeri de Migracions. Aquesta xifra il·lustra la presència creixent de ciutadans russos al país, especialment en l'àmbit immobiliari.