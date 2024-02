Torna la polèmica per Alexia Putellas: Jugarà la final de la Nations League?

La selecció espanyola femenina de futbol afrontarà aquest dimecres la seva segona final en poc més de mig any quan rebi a l'Estadi de la Cartoixa de Sevilla (19.00 hores/La 1) França, un rival que mai no ha guanyat en la seva història i davant a qui vol conquerir la primera edició de la Lliga de Nacions.

La campiona del món està disposada a engreixar-se un palmarès que va il·luminar el 20 d'agost passat amb la seva primera estrella. Poc més de sis mesos després d'aquella històrica data, divendres passat, va afegir una cosa que gairebé es pot considerar com una altra gran fita sense tenir forma de trofeu com la classificació per als seus primers Jocs Olímpics, i ara intentarà afegir un nou èxit en aquesta nova competició que confirmi que és segurament l'equip de moda.

Espanya es plantarà en aquesta final de la Lliga de Nacions amb menys pressió a l'esquena després de resoldre la 'final' que era la seva semifinal davant els Països Baixos, el guanyador de la qual treia el passaport a París. Ho va fer amb solvència, guanyant per un clar 3-0 al mateix escenari de la capital andalusa.

El combinat que entrena la Montse Tomé no vol deixar passar el seu moment. A gran nivell des de l'estiu passat, amb excepcions com en les derrotes davant el Japó al Mundial (4-0) o davant Itàlia (2-3) en aquesta Lliga de Nacions, l'actual número u del rànquing vol 'devorar' un rival que tampoc sap què és guanyar un gran títol encara malgrat la seva puixança, ia la del futbol francès, dels últims anys.

De fet, l'equip que dirigeix Hervé Renard afronta la seva primera final i també ho fa amb el desig de reafirmar el projecte amb què fa anys que treballa i que, com li va passar a l'espanyol, va tenir un moment de turbulència a cinc mesos del Mundial amb la renúncia d'internacionals de pes com Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto i Kadidiatou Diani per la gestió de Corinne Diacre.

La campiona del món segurament es toparà amb més dificultats que davant dels Països Baixos, on només la falta de punteria el va privar d'haver liquidat el xoc molt abans. França és un equip defensivament molt millor, encara que estarà minvat per la baixa d'un puntal enrere com la capitana Wendie Renard, i amb molt més poder físic que les neerlandeses i perillós en transicions, per això suposarà un repte totalment diferent.

Montse Tomé ja va advertir que havia analitzat molt el combinat d'Andries Jonker, que va jugar amb carrileres i defensa de tres, molt diferent d'una França que opta per un 4-4-2 molt més clàssic, cosa que podria motivar alguna modificació a l'onze l'asturiana que sembla que podrà comptar en aquesta ocasió tant amb Alexia Putellas com amb Tere Abelleira, que van ser les descartades a la semifinal.

La doble Pilota d'Or ja s'entrena amb el grup des del dia previ als Països Baixos, mentre que la gallega es va incorporar diumenge. Malgrat tot, sembla que la seva falta de ritme les apartarà d'inici, per la qual cosa Laia Aleixandri seria de nou la migcentre en un onze on no s'entreveuen més canvis més enllà del dubte en el flanc dret ofensiu i si entra una jugadora de un perfil diferent del d'Athenea del Castell com a Alba Redondo en un costat per on apareix l'amenaça de la lateral Karchaoui.