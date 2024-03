Tractaments mèdics que no funcionen? Un projecte europeu ho investiga

per Redacció CatalunyaPress

Fa uns anys va sorgir un projecte europeu el propòsit del qual era investigar la manca de resposta a la teràpia en 7 malalties autoimmunes, al·lèrgiques i inflamatòries diferents. La doctora Marta Alarcón, una destacada especialista en genètica de malalties autoimmunes, ha liderat aquesta iniciativa. Recentment, va revelar que entre el 30% i el 40% dels pacients no experimenten milloria amb els tractaments receptats pels metges. "Ara estem buscant entendre per què", assenyala.

Conegut com 'el projecte 3TR' (taxonomy, treatment, targets and remission), s'enfoca a investigar les malalties següents: lupus eritematós sistèmic, artritis reumatoide, esclerosi múltiple, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, asma i malaltia pulmonar.

Tot i la diversitat d'aquestes malalties, estudis recents han demostrat que, a nivell molecular, certs patrons són compartits pels pacients, cosa que suggereix que també poden compartir vies de resposta al tractament i de progressió de la malaltia.

El projecte, en què participen una mica més de 200 persones, està seguint el progrés de més de 2.000 pacients, les mostres dels quals s'elevaran fins a les 6.000 o 8.000. "El nostre objectiu és descobrir els mecanismes darrere de la resposta i no resposta al tractament. Estem intentant estudiar-los a gran escala dins de diverses malalties", explica la doctora Alarcón.

Segons Alarcón, “el nostre objectiu és comprendre per què entre un 30-40% de les persones el tractament receptat pel metge no fa efecte. Al costat del Biobanc andalús, estem processant mostres de pacients per avançar en la seqüenciació i així optimitzar tot el procediment ", explica.

La doctora i el seu equip també estan investigant si un mateix tractament pot ser efectiu per tractar malalties diferents. "Això facilitaria la realització d'assajos clínics en què s'agrupin pacients amb diferents malalties, identificant aquells amb el mateix mecanisme patogènic i utilitzant un tractament comú, sense importar el diagnòstic clínic", afegeix la doctora.