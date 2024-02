Molts treballadors s'emportaran una sorpresa a la seva nòmina de febrer

Bones notícies per a molts treballadors, que al febrer veuran augmentat el sou. Aquest 6 de febrer el Govern va aprovar una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins a 1.134 euros bruts mensuals en 14 pagues (o 1.323 euros en 12 pagues).

Aquest augment del 5% al salari mínim interprofessional implicarà un augment de 54 euros al mes per als treballadors que cobrin el salari mínim en 14 pagues. D'aquesta manera, la nomina veurà augmentada en 756 euros anuals.

Tots els treballadors que cobrin l'SMI veuran augmentada la nòmina al febrer. I a més, aquesta pujada és de caràcter retroactiu, per la qual cosa els empresaris hauran d'abonar també la pujada corresponent al mes de gener.

Amb aquest increment, almenys dos milions i mig de treballadors veuran augmentada la nòmina gràcies a la mesura adoptada pel Govern.

Al febrer, els treballadors que percebin l'SMI rebran una nòmina de 1.188 euros, que corresponen a l'actualització de l'SMI més els 54 euros no percebuts al febrer.

El Govern ha incrementat un 54% el salari mínim interprofessional des de l'any 2018, quan l'SMI se situava a 735,90 euros bruts mensuals en 14 pagues. Ara arriba als 1.134 euros mensuals.

La mesura per pujar l'SMI ha anat acompanyada per l'elevació del mínim exempt a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que ha passat de 15.000 euros a 15.876 euros -el salari mínim interprofessional anual-.

Yolanda Díaz afirma que l'SMI puja gràcies a Sumar

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va reivindicar que Sumar és la bandera del laborisme i el motor per apujar el salari mínim interprofessional del qual ara el PSOE treu pit, però va lamentar que es negués a fer-ho.

"El PSOE presumeix d'aquest SMI, però us dic que si és per ells no tindríem aquest SMI. Per ells no ho tindríem", va traslladar durant un míting a la Corunya de la campanya a les eleccions gallegues.

Díaz també va marcar diferències amb el seu soci de coalició en política fiscal, on hi ha dos models diferenciats ja que ells tenen clar que ha de tenir més càrrega impositiva els que més tenen mentre que el PSOE permet una rebaixa fiscal a les elèctriques, amb la bonificació de determinades inversions dins del decret anticrisi.