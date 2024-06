Una tribu remota accedeix a Internet i acaba enganxada al porno i les xarxes socials

per Redacció CatalunyaPress

Una tribu solitària a l'Amazones finalment es va connectar a Internet, gràcies a Elon Musk, només per ser destrossada per les xarxes socials i l'addicció a la pornografia, segons afirmen els grans.

La tribu Marubo del Brasil, de 2.000 membres, va quedar amargament dividida per l'arribada del servei Starlink del fundador de Tesla fa nou mesos, que va connectar a la xarxa la remota comunitat de la selva tropical al llarg del riu Ituí per primera vegada.

“Quan va arribar, tots estaven feliços”, va dir Tsainama Marubo, de 73 anys, al New York Times. “Però ara les coses han empitjorat. Els joves s'han tornat mandrosos a causa d'Internet, estan aprenent els costums dels blancs”, afegeixen.

Els Marubo són una tribu casta, que fins i tot desaproven els petons en públic, però Alfredo Marubo (tots els Marubo usen el mateix cognom) va dir que està ansiós perquè l'arribada del servei, que ofereix Internet súper ràpid a racons remots del planeta i ha estat catalogat com un punt d'inflexió per Musk, podria alterar els estàndards de decòrum.

Alfredo va dir que molts homes joves de Marubo han estat compartint vídeos porno en xats grupals i que ja ha observat un “comportament sexual més agressiu” en alguns.

"Ens preocupa que els joves ho vulguin provar", va dir sobre els actes sexuals pervertits als quals de sobte es van veure exposats a la pantalla. "Tots estan tan connectats que a vegades ni tan sols parlen amb la pròpia família", explica a NY Post.

Starlink funciona connectant antenes a 6.000 satèl·lits en òrbita baixa. Les antenes necessàries van ser donades a la tribu per l'empresària nord-americana Allyson Reneau.

Inicialment, Internet va ser anunciat com a positiu per a la tribu remota, que va poder contactar ràpidament a les autoritats per demanar ajuda en cas d'emergències, incloses mossegades de serps potencialment mortals. “Ja ha salvat vides”, va afirmar Enoque Marubo, de 40 anys.

Els membres també poden compartir recursos educatius amb altres tribus amazòniques i connectar-se amb amics i familiars que ara viuen a altres llocs.

També ha obert un món de possibilitats per als joves Marubo, alguns dels quals no han pogut conèixer què hi ha més enllà del seu entorn immediat.

Una adolescent li va dir a The Times que ara somia viatjar pel món, mentre que una altra diu que aspira a convertir-se en dentista a São Paulo.

Tot i això, Enoque també es va queixar dels importants inconvenients. “Va canviar tant la rutina que va ser perjudicial”, va afirmar. "Al poble, si no caces, pesques i plantes, no menges", va sentenciar el savi.

Els habitants de les tribus es van tornar tan addictes que els líders de Marubo, tement que la història i la cultura (que es transmeten oralment) poguessin perdre's per sempre, ara tenen accés limitat a Internet durant dues hores cada matí, cinc hores cada tarda i tot el diumenge.