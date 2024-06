El darrer Tribunal de Comptes mostra irregularitats de partits espanyols

El recent informe del Tribunal de Comptes ha posat de manifest diverses irregularitats i infraccions sancionables en el finançament dels partits polítics a Espanya. Aquest document proporciona una visió exhaustiva de les pràctiques qüestionables, les valoracions comptables il‟estat general del finançament públic d‟aquestes organitzacions durant l‟any 2020.

El partit Vox és al centre de les irregularitats més greus segons l'informe. Les infraccions detectades inclouen l'acceptació d'aportacions sense identificar el donant, la recepció de diners en efectiu i l'ingrés de 102.048,30 euros a través de caixers automàtics. A més, es detallen ingressos en efectiu de procedència variada: 1,661 euros per quotes d'afiliats, 440 euros per emissió de carnets d'afiliats i 100 euros per donacions. També es va detectar l'acceptació de donacions finalistes per valor de 2,754 euros, destinades a finalitats específiques.

A Comú Podem també figura a l'informe per acceptar donacions sense identificar el donant, encara que l'import és significativament menor, i puja a 279.04 euros. Sortu, igual que En Comú, va acceptar donacions sense identificar el donant, però amb una suma de 936 euros. El partit PDeCAT va ser assenyalat per la recepció de donacions finalistes per un valor de 9,100 euros, una pràctica que requereix més transparència.

Diverses formacions polítiques han estat notificades per incompliments administratius i de transparència. Catalunya i Barcelona A Comú i Ciutadans no van remetre els contractes exigits pel Tribunal de Comptes. Compromís i Más Madrid no van publicar informació crucial sobre crèdits i donacions superiors a 25.000 euros. A més, cinc formacions polítiques no van penjar l'últim informe del Tribunal de Comptes als seus llocs web, una omissió de transparència bàsica.

L'informe també inclou valoracions sobre la qualitat dels comptes anuals dels partits. La CUP, IU i Nova Canàries van rebre valoracions desfavorables pel fet que els seus comptes no reflecteixen adequadament la seva situació financera i patrimonial. En contrast, alguns partits van ser avaluats positivament per la gestió financera: Compromís, PP, Ciutadans, Coalició Canària i Fòrum Astúries van obtenir valoracions favorables, reflectint una correcta administració de les seves finances.

El finançament públic dels partits polítics el 2020 va assolir els 179 milions d'euros, cosa que representa el 73% dels ingressos totals dels partits, els quals van sumar 245 milions d'euros. Aquesta dada subratlla la dependència de les formacions polítiques dels fons públics.

Davant d'aquestes irregularitats, el Tribunal de Comptes ha iniciat un procediment d'informació prèvia per sol·licitar aclariments als partits implicats. S‟espera que la resolució d‟aquest procediment es produeixi en un termini de sis mesos. L'informe del Tribunal de Comptes destaca la necessitat d'una transparència i un control més grans en el finançament dels partits polítics a Espanya.