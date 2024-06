El Tribunal Suprem de l'Iran revoca la pena de mort contra el raper Toomaj Salehi

per Gabriel Izcovich

El Tribunal Suprem de l'Iran ha revocat aquest dissabte la pena de mort dictada a l'abril contra el raper Toomaj Salehi, detingut durant les protestes antigovernamentals per la mort de la jove Mahsa Amini.

El seu advocat, Amir Raisian, ha confirmat l'anul·lació de la sentència en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social X, en què ha indicat que "com era d'esperar, el Tribunal Suprem ha evitat un error judicial irreparable".

"La sentència de mort ha estat anul·lada i, sobre la base de la decisió d'apel·lació de la sala 39 de la Cort Suprema, el cas serà remès a la sala paral·lela per a la seva consideració", ha anunciat.

Salehi va ser condemnat en virtut de l'article 286 del Codi Penal iranià per una sèrie de càrrecs que inclouen sedició, propaganda contra el sistema i incitació al caos arran de la lletra de les seves cançons que, segons les autoritats iranianes, contenien insults i incitació a la violència, i fins i tot cridats als disturbis en el marc de l'última onada de mobilitzacions per la mort sota custòdia de la jove Amini.

L'artista va ser posat en llibertat sota fiança el novembre del 2023 i detingut dies després acusat de "difondre afirmacions falses" després de publicar un vídeo de 14 minuts en què va denunciar que va ser torturat durant la seva estada a la presó.

Salehi, que va passar més d'un any sota custòdia, va ser alliberat després que el Tribunal Suprem de l'Iran rebutgés la decisió en contra de sis anys de presó per propaganda contra l'Estat el juliol del 2023 i tornés a enviar el seu cas a un tribunal inferior. En aquest sentit, el Tribunal Suprem també ha determinat, segons Raisian, que aquesta pena de presó emesa contra l'artista "incompleix les normes de multiplicitat de delictes i excedeix la pena màxima" per a aquests casos.