Trump titlla Taylor Swift de deslleial si dona suport a Biden

Donald Trump va criticar aquest diumenge la cantant Taylor Swift per considerar que seria "deslleial" si recolza Joe Biden com a president per a les pròximes eleccions.

L'expresident nord-americà ha dit que Swift "no podia donar suport al corrupte Joe Biden", ja que mai seria "deslleial a qui el va fer guanyar tants diners".

Trump va assenyalar que Swift i altres artistes es van veure afavorits per la Llei de modernització de la música. Aquesta va facilitar als artistes obtenir drets de llicència a través de serveis de transmissió de música, i va ser aprovada durant el mandat presidencial.

Taylor Swift, a favor de Biden el 2020

Swift va donar suport a Biden a la carrera presidencial del 2020. Tot i això, encara no ha expressat públicament el seu suport a cap candidat en l'actual campanya.

La seva influència és molt important per animar els ciutadans a votar. Segons alguns informes, una publicació seva d'Instagram en què va encoratjar els seus seguidors a votar va generar més de 35.000 registres de votants.

Trump ha comentat que Biden "no va fer res per Taylor, i mai no ho farà". A més, ha expressat la seva simpatia per Travis Kelce, la parella de la cantant que també és jugador de rugbi i ha guanyat la Superbowl aquest diumenge.

Kelce ha generat crítiques per part de la dreta americana a causa de la seva participació en una campanya per promoure la vacunació contra el Covid-19.

En aquest panorama cal tenir en compte una de les conspiracions que sura sobre el cel dels Estats Units. Segons comenta el sector més conservador, la victòria de Kelce i el seu equip a la Superbowl va ser dissenyada per donar a Swift una plataforma a favor de Biden.