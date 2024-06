El turisme a Barcelona augmenta un 15% respecte de l'any passat

per Gabriel Izcovich

Durant els primers quatre mesos del 2024, el turisme a Barcelona ha crescut un 15% en comparació del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest increment ressalta l'atracció contínua de la ciutat i captura el 60% del total de turistes a Catalunya. El 70% d'aquests visitants provenen de l'estranger, amb notables augments de turistes de França, el Regne Unit i els Estats Units.

També hi ha hagut un augment de turistes nacionals, especialment des de Madrid i de València. L'estada mitjana s'ha mantingut en 3,5 nits de mitjana, amb una ocupació hotelera del 85% al març i abril, i els apartaments turístics van registrar una ocupació del 75%.

L'impacte econòmic ha estat significatiu, amb una despesa mitjana per turista de 950 euros per estada, un augment del 10% respecte de l'any anterior. Els sectors més beneficiats han estat la restauració i el comerç, destacant un major consum de productes locals. Les tendències mostren un interès creixent en el turisme cultural i gastronòmic, amb més visites a museus, galeries i restaurants d'alta cuina, així com un augment de la demanda de tours guiats i experiències personalitzades.

Tot i aquests aspectes positius, el turisme massiu planteja reptes significatius, com la necessitat de diversificar les ofertes turístiques per evitar la saturació de certs punts. Promoure destins menys coneguts dins de Catalunya i fomentar un turisme més sostenible són oportunitats clau.

Tot i això, l'augment del turisme també ha generat polèmiques. El moviment "Tourists go home" reflecteix el descontentament d'alguns residents locals que senten que la gentrificació, o el desplaçament dels residents a causa de l'augment dels preus i la transformació de barris tradicionals a zones turístiques, està afectant negativament les seves comunitats.

La gentrificació pot portar a l'encariment del cost de vida i la pèrdua d'identitat cultural, provocant l'enuig d'alguns sectors de la població local que veuen la qualitat de vida compromesa per l'augment del turisme.