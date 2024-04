El turista nord-americà, camí d'assolir un rècord a Espanya

Espanya va rebre la visita de 337.062 turistes nord-americans el gener i el febrer del 2024, un 19% més que els 283.156 que van arribar al nostre país en aquest mateix període del 2019, cosa que condueix a la possibilitat d'assolir un nou rècord d'arribada d'aquest tipus. de viatger al nostre país.

Pel que fa al 2023, marca històrica actual del sector, van arribar un 23,7% més, ja que 272.313 viatgers del país nord-americà van visitar Espanya l'any passat, segons dades l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, un dels factors a tenir en compte per a aquest 2024 és que el nostre país arribarà a les 24 rutes directes amb els Estats Units aquest any, la mateixa xifra del 2019, connectant directament amb 11 ciutats nord-americanes des de 5 ciutats espanyoles, després de la recuperació del trajecte estacional entre Dallas i Barcelona a partir del proper mes de juny.

La possibilitat d'assolir un nou rècord de turistes nord-americans es reforça amb les últimes enquestes de 'The State of the American Traveler', que constaten que hi ha un elevat nivell d'optimisme a viatjar, marcant un 7,9 sobre 10 a l'última dada gener 2024, unit al fet que un 33% dels enquestats té intenció de realitzar viatges internacionals el 2024.

A més, Europa continua sent el primer destí transoceànic per als nord-americans, amb un 21,4% de quota i 17,5 milions de viatgers tenint en compte les dades referides als primers deu mesos del 2023, tot i que els viatges internacionals estan limitats per la forta competència del mercat domèstic i països limítrofs (Mèxic i Canadà).

El 2023, un total de 3,8 milions de visitants dels Estats Units van arribar a Espanya, fet que va suposar un augment del 38,7% interanual i un 16,8% superior al mateix acumulat del 2019, quan van arribar 3,3 milions.

Així mateix, els turistes nord-americans van incrementar la despesa a Espanya un 50% més l'any passat respecte al 2022 i van arribar als 7.875 milions d'euros. Pel que fa al 2019, va ser un 35,5% superior. Les despeses mitges per persona i dia van pujar a 2.027 i 281 euros, respectivament, mentre que l'estada mitjana es va situar en 7,2 nits.

Així viatja el turista nord-americà

Segons dades de Turespaña el 2023, les principals activitats dels turistes nord-americans que van arribar Espanya van ser les visites de ciutats (68%), seguida de les visites culturals (62%), mentre que van pernoctar majoritàriament en hotels (77%) o en allotjaments de lloguer (11%) i fonamentalment van viatjar sense paquet turístic (81%).

Pel que fa a les destinacions més favorites, els nord-americans van triar Catalunya (41%) i la Comunitat de Madrid (25%) principalment per passar les vacances a Espanya.

Finalment, principalment pertanyien a la classe mitjana (52%) i comptaven amb estudis superiors (93%) i van predominar aquells amb edat compresa entre 25 i 44 anys (54,5%), situant-se l'edat mitjana en 42,5 anys, per sota de la mitjana d'edat del total de turistes (44,1 anys). A això s'uneix que van ser majoria els que van viatjar com a parella (27%), seguits d'aquells que ho van fer sols (22%) o en família (18%).