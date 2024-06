Turquia apujarà els aranzels a les importacions de vehicles xinesos un 40%

Turquia s'ha avançat a la Unió Europea (UE) i per sorpresa ha anunciat aquest dissabte l'increment d'un 40% als aranzels per a les importacions de vehicles procedents de la Xina en un intent per frenar els intercanvis comercials i reduir el dèficit per compte corrent del país euroasiàtic.

La decisió, que entrarà en vigor d'aquí a trenta dies, preveu la imposició mínima d'un aranzel de 7.000 dòlars (uns 6.742 euros) per vehicle, segons preveu la decisió presidencial rubricada pel líder del país, Recep Tayyip Erdogan publicada al Butlletí Oficial turc.

Ankara va augmentar els aranzels sobre els vehicles elèctrics xinesos el 2023 per recolzar el primer vehicle elèctric de producció nacional del país, el Togg, fabricat per un consorci de cinc grans empreses locals, amb la col·laboració de la Unió de Cambres de Comerç i Mercats de Productes Bàsics de Turquia.

L'estratègia d'aranzels sobre la qual pivota la indústria automobilística de Turquia mirant la Xina s'uneix a les reticències que sorgeixen també als Estats Units i Europa davant de la irrupció de les marques de cotxes del gegant asiàtic.

En el cas dels Estats Units s'aplicarà la pujada d'aranzels del 25% al 100% per a la importació de vehicles elèctrics de la Xina des del proper 1 d'agost, quan també entraran en vigor els increments a la compra de bateries, microxips per a la indústria tecnològica i productes mèdics, d'acord amb les intencions públiques de l'oficina del representant comercial dels EUA.

A Europa està prevista la imposició d'aranzels un cop passin les eleccions comunitàries aquest diumenge. De moment, els càlculs publicats valoren que l'impacte d'aquestes traves comercials amb la Xina podria costar a Pequín gairebé 4.000 milions de dòlars (més de 3.600 milions d'euros).

En conseqüència, el nombre de vehicles elèctrics xinesos importats a la UE es reduiria en una quarta part --uns 125.000 cotxes-- si Brussel·les imposés un aranzel del 20%, d'acord amb les dades ofertes a l'última anàlisi sobre l'economia mundial de l'Institut Kiel.

De moment, la Xina no ha anunciat oficialment cap represàlia, encara que Pequín ha assenyalat que està disposada a imposar aranzels de fins al 25% als automòbils importats amb motors de gran cilindrada, cosa que afectaria sobretot Mercedes-Benz i BMW.

Els vehicles elèctrics fabricats per marques xineses com MG i BYD van representar gairebé el 9% dels vehicles de bateria venuts a Europa el 2023, segons Dataforce. Tot i que s'espera que aquesta xifra augmenti a aproximadament una cinquena part de la quota de mercat del vell continent per al 2027, segons les estimacions de Transport & Environment.