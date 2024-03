Ubasart lidera un emotiu tribut a Puig Antich a la presó Model de Barcelona

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha encapçalat a l'antiga presó Model de Barcelona l'homenatge a Salvador Puig Antich el dia que es compleixen 50 anys de la seva execució.

Ubasart ha obert l'acte aquest dissabte recordant Puig Antich com “un llibertari i lluitador antifranquista que va ser assassinat per pensar diferent”, informa la Conselleria en un comunicat.

La consellera ha col·locat un ram de flors al lloc on el van executar i el mateix dia i hora.

Salvador Puig Antich, militant anarquista i antifeixista, va ser el darrer pres executat mitjançant el mètode garrot vil fa 50 anys pel règim franquista.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha defensat el compromís de Puig Antich: “Ens continua inspirant en la lluita diària per la justícia i la democràcia”.

També hi han estat Adoni González, activista antifranquista i company de Puig Antich; Montse Puig Antich, una de les germanes, que ha agraït els nombrosos homenatges que s'han fet a tot Catalunya, i Jesús Rodríguez, representant de l'associació de presos i represaliats pel franquisme La Comuna (Madrid).

Aquest acte és un dels molts que ha organitzat el Memorial Democràtic per commemorar durant tot l´any la memòria de Salvador Puig Antich, ha afegit la Generalitat.

Model de Barcelona

A més, amb motiu del 50è aniversari de la seva execució, Barcelona acull un cicle d'activitats a la Model. Amb el títol "Puig Antich. El compromís vigent 1974-2024", es duran a terme trobades diàries del 2 al 7 de març per recordar i reivindicar la figura del jove revolucionari, amb la participació de destacades personalitats de l'àmbit del pensament, el dret , la narrativa, el cinema, la poesia, la música i el teatre.

Entre les activitats programades es troben:

"El compromís vigent", amb la participació de Carlos Vallejo, Pepe Mujica, Anna Sallés, Juan Diego Botto i Eduard Fernández.

“La música, eina de lluita”, amb Lluís Llach, Anita Tijoux, Borja Penalba i David Fernàndez.

"El compromís de les lletres", amb Francesc Escribano, Jordi Panyella, Laura Restrepo, Núria Cadenas, David Castillo i Ferran Aisa.

"Teatre de combat", amb Ferran Rañé, Jordi Coca, Berta Prieto i Sergi Belbel.

“El cas Puig Antich, 50 anys després”, amb Francesc Caminal, Olga de la Creu, Xavier Arbòs, Sònia Olivella, Keith Lamar i Albert Marquès.

"Cinema de compromís", amb Manuel Huerga, Fernando León d'Aranoa, Najwa Najjar i Belén Funes.

El cicle també inclourà intervencions en espais emblemàtics de la presó, com el panòptic, el locutori on Salvador va passar la seva última nit, la cel·la 443 on va estar pres i la sala de paqueteria on es va instal·lar el garrot vil que va posar fi a la seva vida.