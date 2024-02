Ucraïna alerta que Rússia està usant el sistema de satèl·lits Starlink d'Elon Musk

Responsables dels serveis d'Intel·ligència militar d'Ucraïna han denunciat que les forces russes ara tenen accés a Starlink, el proveïdor d'internet via satèl·lit del multimilionari Elon Musk. Tot i això, la companyia SpaceX ja ha assegurat que no està fent cap tipus de negocis amb Moscou.

El servei Starlink utilitza satèl·lits per oferir accés a Internet a llocs remots on el senyal de telefonia no està disponible. Havia estat fins fa poc un avantatge militar exclusiu per a les forces ucraïneses.

Tot i això, el servei d'Intel·ligència Militar ucraïnès ha anunciat aquest diumenge que havia interceptat converses entre Rússia i el servei de Musk. Segons denuncien, les forces russes utilitzen la xarxa per connectar-se.

"La Direcció Principal d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna confirma l'ús dels sistemes de comunicació per satèl·lit Starlink per part dels ocupants russos al front", va assegurar al compte de Telegram.

Aquestes connexions estan sent emprades per la 83a Brigada d'Assalt Russa a la regió de Donetsk, a prop de Klishchiivka i Avdiivka, segons denuncia la intel·ligència ucraïnesa (HUR).

L'HUR va arribar a publicar un arxiu d'àudio on es pot escoltar una veu masculina parlant en rus que diu "Starlink funciona, hi ha Internet". La transmissió provenia del costat rus del front.

SpaceX, ha assegurat que "mai ha venut ni comercialitzat Starlink a Rússia, ni ha enviat equips a ubicacions a Rússia", segons ha fet saber a través de la xarxa social X. Així mateix, ha anunciat que investigaria els casos en què s'utilitzen terminals Starlink sense permís i que tancaria la terminal si fos necessari.