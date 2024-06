La UE acaba la cimera sense arribar a un acord sobre el repartiment d'alts càrrecs

per Redacció CatalunyaPress

Els caps d‟Estat i de Govern de la Unió Europea han conclòs sense acord la cimera informal convocada per negociar la cúpula de les institucions comunitàries; un repartiment per al qual el Partit Popular Europeu dóna per fet que la seva candidata Ursula von der Leyen ha de repetir al capdavant de la Comissió Europea mentre es resisteix a cedir perquè el socialista portuguès António Costa assumeixi la presidència del Consell Europeu i la primera ministra estònia , Kaja Kallas, sigui el nou cap de la diplomàcia europea.

"No hi ha un acord aquesta nit, en aquest moment", ha dit en declaracions a la premsa al final de la reunió el president del Consell Europeu, el liberal belga Charles Michel, que ha afegit que l'objectiu no era prendre una decisió aquesta mateixa nit però que els líders tenen el deure d'assolir un acord abans que s'acabi el juny.

Els líders van arribar a Brussel·les amb disposició a tancar amb rapidesa un acord polític que enviés un senyal de fortalesa de la Unió encara que la decisió no es pogués adoptar formalment fins al proper Consell Europeu del 27 i 28 de juny, juntament amb l'agenda estratègica del bloc per a la propera legislatura.

En les declaracions de líders en arribar a la cimera no s'han sentit veus contràries al tàndem de Von der Leyen i Costa per a les presidències respectives de la Comissió Europea i del Consell Europeu, dos nomenaments que decideixen els 27 per majoria qualificada, encara que el primer necessita a més superar una votació al ple del Parlament Europeu.

Del repartiment ha de sortir també el nom de qui prengui el relleu de Josep Borrell com a Alt Representant de la Unió Europea i, encara que no és prerrogativa del Consell Europeu però sí que s'inclou en la negociació, la presidència del Parlament Europeu per a la primera meitat de la legislatura, que previsiblement també quedarà a les mans del PPE, en repetir Roberta Metsola.

Les converses, però, s'han estancat quan els 'populars' han reclamat més presència als alts càrrecs ('Top Jobs' a l'argot comunitari) com a reflex de la seva victòria en les recents eleccions europees, en què han sumat 190 escons dels 720 en joc.

Per això, el PPE acceptaria que l'exprimer ministre portuguès António Costa fos el nou president del Consell Europeu a partir de l'1 de desembre, però només la meitat de legislatura, de manera que en concloure el primer mandat de 2,5 anys no es plantegés la seva renovació, com ha passat fins ara amb els presidents anteriors, sinó que es passés a un candidat del PPE.