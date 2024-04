La UE dóna llum verda a un pacte que permet evitar l'acollida d'immigrants

per J.C. Meneses Montserrat

El ple del Parlament Europeu ha donat aquest dimecres llum verda al Pacte de Migració i Asil que reformarà la política comuna amb un control més gran de les fronteres exteriors de la Unió Europea i oferirà als governs una 'solidaritat a la carta' que els permetrà eludir l'acolliment de part dels migrants reubicats si paguen una compensació per cada trasllat rebutjat.

La desena d'expedients que formen la reforma migratòria i d'asil pactada al desembre entre els equips de negociadors del Consell i de l'Eurocambra, després d'anys de bloqueig per les diferències profundes entre governs, supera així el penúltim tràmit perquè el nou marc comú sigui una legislació, la ratificació de la qual culminarà quan els vint-i-set donin el vistiplau abans que s'acabi aquest mes.

"Gràcies pel coratge", ha escrit per les xarxes socials la comissària d'Interior, Ylva Johansson, per celebrar l'adopció a l'Eurocambra d'un paquet legislatiu que hores abans al debat parlamentari ha defensat com a històric i una possibilitat d'assegurar-ne una gestió "ordenada" dels fluxos migratoris i un millor control de fronteres.

Un grup d'activistes ha intentat interrompre la sessió des de la tribuna de visitants al crit d''El pacte mata, no ho vote', però després de cridar a la calma la presidenta de la institució, Roberta Metsola, i a uns minuts d'espera, han pogut fer les votacions sense més incidents.