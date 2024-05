UGT ha advertit que la possible fusió BBVA-Sabadell no ha de perjudicar els treballadors d'aquestes entitats financeres i avisa que no admetrà cap mesura no negociada amb la representació legal dels treballadors.

Així, des de les seccions sindicals d'UGT a BBVA i Banc Sabadell manifesten que "el més important són les persones treballadores" i subratllen que "en cap cas, acceptaran mesures forçoses, sobretot en aquests moments en què les dues entitats han presentat uns beneficis rècords per al 2023 i el primer trimestre del 2024".

Segons informa en un comunicat, la UGT vetllarà perquè la concentració bancària derivada d'aquest possible procés de fusió compleixi la normativa vigent i no suposi un detriment en el servei al client.

Així mateix, des del sindicat anuncien que les seccions sindicals d'UGT a BBVA i Banc Sabadell ja estan treballant coordinadament per a la millor defensa dels interessos de les plantilles.