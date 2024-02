L'última organització esportiva que ha signat un acord suculent amb l'Aràbia Saudita

per Pau Arriaga Pérez

L'ATP, Associació de Tennistes Professionals i el seu Circuit, va anunciar "un acord estratègic" amb Public Investment Fund (PIF), fons d'inversió d'Aràbia Saudita, "per accelerar el creixement mundial del tennis".

"ATP i Public Investment Fund (PIF) han anunciat un nou acord estratègic pluriennal, establint un important compromís comú per desenvolupar el tennis a nivell mundial per a jugadors, aficionats, organitzadors de tornejos i parts interessades a tots els nivells de l'esport", va dir la ATP en un comunicat a la seva web oficial.

PIF estarà present al circuit masculí de tennis donant nom al rànquing mundial, a més del premi del número u a final de l'any a les Finals ATP de Torí (Itàlia). A més, "PIF s'associarà amb l'ATP Tour als tornejos d'Indian Wells, Miami, Madrid, Pequín i les Nitto ATP Finals, a més de les Next Gen ATP Finals, que acollirà Yeda fins al 2027".

"Després del llançament del programa Baseline a principis d'any, PIF s'ha compromès a enfortir el desenvolupament i l'obertura de noves oportunitats per a jugadors joves, aportant un impuls significatiu a la nova generació d'estrelles a l'esport. L'enllaç amb ATP passa a integrar l'àmplia plataforma de patrocinis esportius de PIF, invertint en persones, projectes i associacions amb èmfasi als quatre pilars de la marca: inclusió, sostenibilitat, joventut i tecnologia", afegeix.

"La nostra associació estratègica amb PIF marca un moment clau en el tennis. És un compromís comú per impulsar el futur de l'esport. Amb la dedicació de PIF a la nova generació - fomentant la innovació i creant oportunitats per a tots - el terreny queda preparat per a un nou període transformador de progrés", va dir el CEO de l'ATP, Massimo Calvelli.

"Conforme PIF augmenta el seu dossier de patrocinis innovadors, el nostre compromís d''Invertir en el Millor' es manté indestructible. A través de la nostra col·laboració amb ATP, PIF serà un catalitzador de creixement a l'escena global del tennis, desenvolupant talent, fomentant la inclusió i impulsant la innovació sostenible. Aquest acord estratègic s'emmarca en la nostra visió per millorar la qualitat de vida i dirigir la transformació de l'esport dins d'Aràbia Saudita i arreu del món", va afirmar el director de marca a PIF, Mohamed Alsayyad.

El fons saudita segueix la seva inversió al món de l'esport i, concretament al tennis, ja havia estrenyit llaços amb noms importants com Novak Djokovic i Rafa Nadal, amb exhibicions de tennis i més. El tennista espanyol es va convertir recentment en ambaixador de la Federació de Tennis d'Aràbia Saudita, enmig de la polèmica de si els diners estan comprant el rentat d'imatge d'un país amb mancances en matèria de drets humans.