Les darreres dades de l'IPC a Catalunya: pujada de dues dècimes

per Redacció CatalunyaPress

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya creix un 3,3% a l'abril respecte a un any abans, dues dècimes més que al març (3,1%), i la taxa intermensual va pujar un 0,6%, segons dades fetes públiques aquest dimarts 14 de maig per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Pel que fa a les dades del conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar al 3,3%, una dècima més que el mes anterior (3,2%), i la taxa anual de la inflació subjacent va baixar quatre dècimes , fins al 2,9%.

La taxa interanual de Catalunya es va situar a la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Galícia (3,7%), les Illes Balears (3,6%), Castella-la Manxa (3,6%) i el País Basc (3,5%), i els menors creixements es van produir a Melilla (2,5%), la Comunitat Fortal de Navarra (2,9%), La Rioja (3,2%), la Regió de Múrcia (3, 2%), la Comunitat de Madrid (3,2%) i Cantàbria (3,2%).

Desglossat

En concret, el preu dels aliments i begudes no alcohòliques va ampliar a l'abril el seu avanç interanual al 4,7%, quatre dècimes més que al març, a causa, majoritàriament, de la pujada dels preus de les fruites, i de els llegums i hortalisses.

Amb l'avenç de l'IPC interanual el quart mes de l'any, la inflació encadena dos mesos consecutius d'ascensos després de les quatre dècimes en què va pujar al març. El repunt de l'abril situa la inflació molt a prop dels nivells amb què va arrencar l'exercici (3,4%).

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar quatre dècimes a l'abril, fins al 2,9%, taxa quatre dècimes inferior a l'IPC general i la seva taxa més baixa des del gener del 2022. És, a més, la primera vegada a gairebé dos anys que la inflació subjacent se situa per sota de la taxa general d'IPC. En concret, no es donava aquesta situació des del novembre del 2022.

En termes mensuals (abril sobre març), l'IPC va augmentar un 0,7% després de pujar els preus del vestit i el calçat per la nova temporada primavera-estiu (+7,1%), dels serveis d'allotjament i dels aliments a "gairebé tots els seus components", destacant les fruites, llegums i hortalisses, carns i peix i marisc.

Amb l'avenç mensual d'abril, l'IPC encadena el quart increment mensual consecutiu i registra un dels increments més elevats des del gener del 2023. Tot i això, l'avanç d'abril ha estat una dècima inferior al de març (+0,8%) .

El quart mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 3,4%, una dècima més que al març. Per part seva, la variació mensual de l'IPCA ha estat del 0,6%.