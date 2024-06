Un ultra d'extrema dreta apunyala un nen de 12 anys a Finlàndia

per J.C. Meneses Montserrat

El terrorisme d'ultradreta continua expandint-se per Europa. Un nen de 12 anys està en estat greu després de rebre diverses punyalades efectuades per un presumpte activista d'extrema dreta en un centre comercial del nord del país.

L'incident va passar dijous a la ciutat d'Oulu, on el sospitós va començar a apunyalar el nen sense dir res i després va intentar atacar un altre nen d'aproximadament la mateixa edat, però un guàrdia de seguretat va aconseguir impedir el segon atac.

El superintendent de l'Agència Nacional de Recerca de Finlàndia, Ari Soronen, ha identificat el sospitós com a Sebastian Lamsa, un home d'uns 30 anys, vinculat a moviments extremistes d'extrema dreta. Lamsa està detingut i començarà dilluns que ve davant el tribunal.

Fonts de la radiotelevisió pública finlandesa YLE l'identificaven com un "antic membre clau" de la il·legalitzada formació neonazi Moviment de Resistència Nòrdic, prohibida des del 2020, i havia estat condemnat prèviament per un altre apunyalament durant la presentació d'un llibre d'extrema dreta.

El primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo, ha condemnat l'apunyalament com un "covard atac contra els nens" i avisat que "la violència de l'extrema dreta és una amenaça molt real" al país.

Què és el Moviment de Resistència Nòrdic?

El Moviment de Resistència Nòrdic (Nordiska motståndsrörelsen, NMR) és una organització neonazi i nacionalista blanca amb seu a Suècia, encara que també té presència a altres països nòrdics com Finlàndia, Noruega i Dinamarca. Fundat el 1997 per Klas Lund, el grup promou una ideologia basada en la supremacia blanca, l'antisemitisme i el rebuig absolut de la democràcia parlamentària.

L'NMR advoca per crear una "nació nòrdica" homogènia racialment, lliure d'immigrants i persones no blanques. Les seves activitats inclouen marxes, manifestacions, distribució de propaganda i entrenament paramilitar. El grup també ha estat vinculat a actes de violència i delictes d'odi, fet que ha portat diversos governs a considerar la il·legalització de les seves activitats.

La retòrica del Moviment de Resistència Nòrdic està impregnada de simbolismes i referències a l'Alemanya nazi, i utilitza tàctiques d'intimidació i de reclutament en comunitats vulnerables i en línia. Tot i la seva limitada membresia, l'NMR ha estat capaç de generar considerable atenció mediàtica i preocupació pública a causa dels seus actes provocatius i de la seva capacitat per organitzar esdeveniments públics.

Les autoritats als països nòrdics han intensificat els seus esforços per combatre les activitats de l'NMR, mitjançant la vigilància, l'aplicació de la llei i els programes de prevenció de la radicalització. Tot i això, el grup continua sent una amenaça significativa per a la cohesió social i la seguretat a la regió.