Les vacants deixen 148.000 llocs de treball sense cobrir a Espanya

Les vacants d'ocupació a Espanya van augmentar un 44% el 2023 respecte al 2019, abans de la pandèmia del Covid-19, fins a assolir els 148.000 llocs de treball sense cobrir, i van suposar un cost estimat de 8.150 milions d'euros del Producte Interior Brut ( PIB) espanyol, una xifra que no inclou l'impacte de les vacants a l'agricultura i la pesca, el sector immobiliari i l'energètic.

Segons es destaca en un informe del programa de recerca en Socioeconomia de la Fundació BBVA i l'Ivie, el fenomen de les vacants és "nou" al país, ja que ha sorgit, entre altres coses, per les xifres "rècord" d'ocupació a Espanya, un mercat laboral caracteritzat des de fa dècades per nivells molt elevats d'atur.

Per això, s'avisa que en la mesura que l'ocupació continuï creixent i la taxa d'atur convergint a nivells europeus, el fenomen de les vacants continuarà incrementant-se a Espanya, cosa que el teixit productiu i empresarial nacional no està tan acostumat i per a això "estarà menys preparat que altres països".

D'igual manera, s'indica que el fenomen es pot intensificar en el futur per la reducció de la desocupació, la mida més petita de les cohorts de joves, la jubilació de la generació del baby boom, l'emigració de talent a l'exterior i els desajustos formatius.

D'altra banda, a l'estudi es recalca que, en termes relatius, el problema de les vacants a Espanya és molt menys freqüent que al conjunt de la Unió Europea. Així, la taxa espanyola és una tercera part de la mitjana europea.

De fet, actualment Espanya és un dels països amb menor taxa de vacants (0,9%), per sota de l'1% juntament amb Bulgària, Romania i Polònia, ia una distància substancial d'Àustria, Bèlgica o Països Baixos, tots amb taxes per sobre del 4%.

LA TAXA DE VACANTS PODRIA TRIPLICAR-SE FINS PER L'ENVELLIMENT

De la mateixa manera, des del BBVA i l'Ivie recalquen que l'acusat procés d'envelliment demogràfic que pateix Espanya i el progressiu retir de la generació de baby boomers és un perill addicional que pot empènyer a l'alça la taxa de vacants.

Per això, amb una escassa mà d'obra per l'augment de l'ocupació, l'envelliment de la població fa més possible que la taxa de vacants convergeixi amb Europa i se situï entre el 2,5% i el 3%, tres vegades més que l'actual (0,9%).

"Els problemes per trobar treballadors, encara que revesteixen naturalment diferent intensitat segons l'ocupació, el sector o la regió de què es tracti, presenten cada vegada un caràcter més general, afectant tant el sector privat com el públic", s'indica a l'estudi.

A més, segons les dades de vacants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a l'informe es destaca que les empreses tenen més dificultats per cobrir les feines més qualificades, encara que "això no significa que no hi hagi sovint complicacions per cobrir també els llocs de menor formació".

EL COST PUJARIA A 25.000 MILIONS SI ES CONVERGEIX AMB TAXES EUROPEES

D'altra banda, si convergís la taxa de vacants amb nivells europeus, BBVA i Ivie estimen que els costos augmentarien substancialment fins als 25.000 milions d'euros en un escenari de futur amb un acostament al patró europeu de vacants.

Per això, proposen augmentar la taxa d'activitat, incentivar que es prolongui la vida laboral, polítiques actives d'ocupació que primin la qualificació i l'activació més que el subsidi als aturats, millorar la formació, l'atracció de talent forà o la retenció del nacional .