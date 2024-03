La valoració del Cercle d'Economia sobre l'avançament electoral a Catalunya

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha lamentat la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya i ha dit que "són males notícies".

Ho ha dit aquest dilluns 18 de març en una taula rodona amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta de Barcelona Global, Mercè Conesa, i la vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, a la jornada 'Barcelona 2030 Sostenible i Global', organitzada per 'Expansión'.

Guardiola ha explicat que quatre anys són pocs per fer reformes estructurals i que "ja ni tan sols es compleixin, és mala notícia", i s'ha mostrat pessimista davant de la possibilitat que les eleccions del 12 de maig permetin un Govern fort.

Preguntat per un possible retorn de la seu de les empreses a Catalunya, ha dit que “no té sentit” posar incentius perquè tornin i ha demanat generar un clima de confiança empresarial perquè s'ho puguin plantejar.

Conesa ha lamentat "la dificultat de poder planificar a llarg termini" davant dels períodes electorals curts que ha tingut Catalunya les últimes legislatures.

Connexió amb València

Santacreu ha criticat la mala connexió ferroviària entre Barcelona i València, que ha dit que “és una vergonya”.

"No podem estar a hores d'ara havent d'agafar el cotxe per anar a València perquè el tren és un drama", ha dit el president de la Cambra de Barcelona.

Burocràcia

Conesa ha explicat que perquè Barcelona guanyi en competitivitat, cal reduir la burocràcia i els tràmits administratius: “Hem de ser més àgils”.

Santacreu s'ha sumat a la crítica a la burocràcia, i ha subratllat que és la principal preocupació que els empresaris expressen.

Conesa ha afegit que l'accés a l'habitatge és un dels punts que preocupen més els treballadors estrangers que viuen a Barcelona, i ha demanat actuar sobre aquesta problemàtica.

Sostenibilitat

Alarcón ha reclamat que a l'hora d'impulsar la sostenibilitat a la ciutat s'hi integrin "totes les opcions de mobilitat", no només el transport públic, la bicicleta o els viatges a peu.

Ha admès que "no és fàcil" i que requereix de diàleg, cosa que ha lamentat que no n'hi havia amb el govern municipal liderat per Ada Colau i que ha dit que sí que n'hi ha amb l'actual executiu liderat per Jaume Collboni.

En tot cas, ha assegurat que la sostenibilitat "no és un tema de política, és un tema dʻurgència i de sostenibilitat econòmica".