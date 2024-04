En quant està valorada la firma cosmètica Puig abans de la seva entrada a borsa?

per Helena Celma

La firma de cosmètica Puig començarà a cotitzar el 3 de maig que ve amb un rang de preus d'entre 22 i 24,50 euros per acció, de manera que la companyia arribarà a una capitalització borsària d'entre 12.700 milions i 13.900 milions d'euros, segons consta al fullet remès aquest dijous per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i autoritzat per l'organisme supervisor.

En concret, la mida de l'oferta és de fins a 3.000 milions d'euros, segons ha assenyalat la companyia, que fixarà el preu definitiu el proper 30 d'abril. Aquesta OPV seria la més gran a Europa aquest any.

Així, la firma ofereix un nombre d'accions a l'oferta primària per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.250 milions d'euros, alhora que l'accionista majoritari de la societat, Puig, SL, controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) ofereix un nombre d'accions de l'oferta secundària per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.360 milions d'euros.

D'acord amb el rang de preus d'oferta, el nombre d'accions d'oferta primària estarà comprès entre 51.020.408 i 56.818.181 títols de classe B, mentre que el nombre d'accions de l'oferta secundària serà entre 55.510.204 i 61.818. 181.

A més, Puig SL, l'accionista venedor concedirà a Goldman Sachs Bank Europe SE, actuant com a agent d'estabilització, una opció de compra, en nom dels 'managers', d'accions de sobreadjudicació d'aproximadament fins al 15% de la mida de l'oferta base per un import màxim de 390 milions d'euros.

El procés de 'book-building' comença aquest divendres, 19 d'abril del 2024, i s'espera que s'acabi el 30 d'abril.

La família Puig conservarà una participació majoritària

Després de l'oferta, la família Puig conservarà una participació majoritària.

A més de l'oferta proposada, com a part de la contraprestació que ha de pagar la companyia per l'adquisició a alguns accionistes minoritaris de les seves respectives participacions addicionals a Byredo i Charlotte Tilbury, la firma emetrà entre 17.157.271 i 19.106.961 accions de classe B per la subscripció per aquests accionistes minoritaris.

Segons el fullet, aquestes accions de classe B de nova emissió seran addicionals a les accions de l'oferta primària i se subscriuran al preu final de l'oferta però sense formar-ne part, i cap dels nous accionistes minoritaris en tindrà un 3% o més del capital social després de loferta.

Dividends

Pel que fa a la retribució als seus accionistes, el grup assenyala que no ha aprovat cap política de dividends. Tot i això, indica que té la intenció de distribuir dividends en efectiu en un futur pròxim "de manera prudent", el primer posterior a la seva oferta el 2025 i amb càrrec als resultats del 2024.

En aquest cas, preveu mantenir un 'pay out' (ràtio de dividend sobre benefici atribuïble) d'aproximadament el 40%, en línia amb el seu historial en dividends, no afectant els seus objectius de continuar fent créixer el negoci i executant el pla de negocis .

A futur, el fulletó destaca que s'avaluarà si introduir una política de dividends, "depenent dels seus resultats futurs i necessitats de finançament".

Goldman Sachs Bank Europe SE i JP Morgan SE actuen com a 'joint global coordinators' i 'joint bookrunners' de l'oferta. Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas i CaixaBank actuen com a 'joint bookrunners', mentre que BBVA, en col·laboració amb ODDO BHF, i Banc de Sabadell actuen com a 'co-lead managers'.

La companyia i l'accionista venedor acordaran determinats compromisos de no disposició (lock-up) amb els mànagers durant un període comprès entre la data de signatura del contracte d'assegurament i 180 dies naturals a partir de l'admissió.