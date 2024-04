Les 'vaques assassines' aterren el Regne Unit amb més de 3.000 atacs a l'any

Les vaques s'han convertit en l'animal més mortífer del Regne Unit, i han atacat entre tres mil i quatre mil persones cada any. Un expert ha revelat a Mirror que aquesta xifra pot continuar augmentant.

Entre el 2018 i el 2022, més de 30 persones van morir a causa de les vaques, segons l'Executiu de Salut i Seguretat (HSE) del govern del Regne Unit.

Aquesta notícia arriba després que una dona morís després de ser trepitjada per un ramat de vaques a Gal·les l'1 de setembre de 2023. Anteriorment, els experts havien demanat noves lleis per protegir el públic de les “vaques assassines”, al·legant un augment al comportament agressiu del bestiar.

David Clarke, de l'organització Cattle on Walkers Safety (COWS), explica que “les xifres de morts varien any rere any i sovint hi ha pics; fa uns anys hi va haver tres morts en un curt espai de mesos. A més, les morts es poden distingir entre agricultors i turistes, en general moren aproximadament tres vegades més agricultors que visitants”.

"Les morts a llarg termini són al voltant de cinc a l'any. Amb un nombre baix, qualsevol augment és significatiu. Però sembla que hi ha una tendència a l'alça. A més, recordeu que les morts són només el resultat extrem de molts atacs/incidents. Sospito que de tres a quatre mil a l'any” afegeix l'expert.

Clarke assenyala que “aproximadament el 35% dels incidents provoquen lesions, només és qüestió de sort i circumstàncies. Un document recent de l'HSE va indicar que el 25% dels agricultors resulten ferits cada any pel seu bestiar.