El Vaticà va anul·lar a última hora la presència del Papa al Via Crucis

L'Oficina de Premsa del Vaticà ha anul·lat aquest divendres a última hora que el Papa no presidís el Via Crucis des de la llotja habilitat al Coliseu per "preservar la seva salut".

En un comunicat breu, han explicat que el pontífex de 87 anys el seguiria des de la seva residència a Casa Santa Marta.

"Per preservar la seva salut de cara a la Vigília de demà i la Missa del Diumenge de Resurrecció, el Papa Francesc seguirà aquesta tarda el Via Crucis del Colosseu des de la Casa Santa Marta", ha informat el director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni.

El mateix Vaticà havia informat unes hores abans que el Pontifice sí que presidiria el Via Crucis.

"A les 21.15 hores d'aquesta nit, el Sant Pare Francesc presidirà al Colosseu el pietós exercici del Via Crucis, retransmès a tot el món", havia assenyalat prèviament el Vaticà.

Entre les persones que es van passar la Creu d'estació a estació van estar, per exemple, diverses monges de cloenda i un ermità; una família; persones que pateixen alguna mena de discapacitat o un grup d'emigrants.

Francisco no participaria en la processó i tenia previst presidir des d'una llotja habilitada al Monte Palatino, just davant del Colosseu, el Via Crucis.

El Papa, que complirà al desembre 88 anys, ha evitat aquest mateix divendres postrar-se al terra de la basílica de Sant Pere durant la cerimònia de la Vetlla Pasqual a la basílica de Sant Pere, en què els catòlics esperen la Resurrecció de Jesús. En canvi, ha optat per un instant de silenci desposseït de la mitra i el solideu davant del baldaquí de Bernini, que està tapat per bastides per les obres de restauració a què està sotmès el monument.

Per primera vegada, el Pontífex ha escrit les meditacions del seu puny i lletra i l'actitud dels que s'amaguen darrere "d'un teclat" per insultar i es refereix als cristians que "pateixen persecució" al món per ser fidels al nom de Jesús.

"Succeeix també avui, Senyor, i ni tan sols cal un seguici macabre; només cal un teclat per insultar i publicar condemnes", subratlla a la sisena estació del Via Crucis que es refereix a l'episodi en què Verònica s'acosta a Jesús i l'esbandida la cara.

El Papa també crida a reconèixer "la grandesa de les dones, que encara avui són descartades patint ultratges i violència"

Francesc ha trencat l'estructura de les 14 estacions canòniques i s'ha inventat una nova 11a estació que titula 'El crit d'abandó de Jesús a la Creu' -originalment és 'Jesús cau la tercera vegada'. "Jesús, per la teva creu has fet de tots nosaltres una sola cosa: reuneix en comunió els creients, infundis sentiments fraterns i pacients, ajuda'ns a cooperar ia caminar junts; mantingues l'Església i el món en la pau", demana també.

A més, a les meditacions del Via Crucis, la tradició de les quals recull la persecució que van patir els primers cristians per l'Imperi Romà, denuncia la "bogeria de la guerra" i es refereix així als "rostres dels nens que ja no saben somriure" i el de les mares "que els veuen desnodrits i afamats i no tenen més llàgrimes per vessar".