Veïns del Camp Nou donen el vistiplau que les obres s'allarguin fins a mitjanit

El districte de les Corts de Barcelona, el FC Barcelona i els veïns de l'entorn van acordar aquest dimarts a la tarda a la taula de treball sobre mobilitat al futur Espai Barça que les obres del Camp Nou que s'estan duent a terme actualment s'allarguin fins a mitjanit de dilluns a dissabte durant l'abril.

Segons ha avançat El Periódico i han confirmat les mateixes fonts, l'acord concreta que les obres es duguin a terme de manera extraordinària de 20 a 24 hores per a treballs interiors que no requereixin ús de maquinària que puguin produir molèsties de soroll i que no generin contaminació lumínica molesta per als veïns.

Entre setmana els treballs es faran entre les 8 i les 24 hores durant abril, i es permetrà treballar com a horari extraordinari cada dissabte des de les 10 fins a mitjanit: com passarà entre setmana, de 20 a 24 només es podran fer treballs interiors que no requereixin ús de maquinària.

Es deixarà "sense cap mena d'activitat" tota la zona que comprèn a l'antic espai del Mini Estadi els dies que tinguin llicència extraordinària per obres i, en cas que s'hagi d'utilitzar formigó qualsevol tipus de material els dies que tinguin autorització extraordinària, el material shaurà de transportar des de fora de lobra.

D'altra banda, la porta d'obra que dóna accés al carrer Cardenal Reig romandrà tancada per a tots els vehicles d'obres, inclosos els d'ús particular.

Informe mensual i dues reunionen més

Totes les parts participants a la taula de treball s'han compromès a lliurar cada mes un informe on s'exposi el mesurament del nombre de partícules en suspensió a l'aire, i també s'hi inclourà una còpia de la certificació que el mesurament té com a homologació.

Les fonts esmentades asseguren que el districte vetllarà, a través dels serveis propis, perquè els nivells de concentració de partícules a l'aire estiguin controlats, i expliquen que el FCBarcelona preveu instal·lar a l'abril un cobriment per concentrar el màxim de partícules per evitar que s'expandeixin a l'ambient. Per tractar aquests temes, està previst que es facin dues reunions més, una al maig i una altra al juny.