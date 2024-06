Verstappen no treu el peu de l'accelerador i venç a Montmeló

El Gran Premi d'Espanya 2024, celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló), ha estat testimoni d'una emocionant carrera en què Max Verstappen, pilot de Red Bull, es va alçar amb la setena victòria de la temporada i la 61a de la seva carrera a Fórmula 1. Aquest triomf consolida encara més el domini del pilot neerlandès a la temporada, demostrant el seu talent i la formidable potència de l'equip Red Bull.

Des de l'inici de la cursa, Verstappen va mostrar la intenció de guanyar. Després d'una sortida agressiva, va aconseguir superar ràpidament George Russell i Lando Norris per posicionar-se al capdavant del gran grup. Amb un ritme imparable, Verstappen va mantenir la primera posició durant les 66 voltes, creuant la línia de meta amb un avantatge de 2.219 segons sobre Lando Norris de McLaren, que també va tenir una destacada actuació.

El pilot espanyol de Ferrari, Carlos Sainz, va tenir una intensa carrera plena d'incidents i duels. Des de la sortida, Sainz es va veure involucrat en un toc amb el seu company d'equip Charles Leclerc, fet que va marcar l'inici d'una sèrie de batalles a la pista. Una de les més notables va ser la seva lluita amb Lewis Hamilton pel podi. Tot i els tocs i el constant intercanvi de posicions, els comissaris no van intervenir, permetent que el duel es resolgués a pista. Finalment, Sainz va creuar la meta en sisena posició, mostrant un bon rendiment malgrat els desafiaments.

D'altra banda, Fernando Alonso, corrent per a Aston Martin, no va tenir la millor de les sorts al seu gran premi de casa. Després d'una sortida complicada, Alonso va perdre diverses posicions i no va poder recuperar el ritme necessari per avançar. Va acabar la carrera a la 12a posició, una volta per darrere del líder, després d'haver començat des de la desena posició. Aquest resultat va ser decebedor per al bicampió mundial i els seus seguidors, que esperaven veure'l lluitar per punts.

La cursa va estar plena de moments emocionants i avançaments impressionants. George Russell, de Mercedes, va tenir una sortida excepcional, guanyant tres posicions per l'exterior i mostrant la seva habilitat a la pista. Tot i això, va ser Lando Norris qui es va emportar els aplaudiments pel seu avançament al revolt 1 a Lewis Hamilton, assegurant-se la segona posició després d'un duel roda a roda amb el seu compatriota i company d'equip.

Sergio Pérez, pilot de Red Bull, va realitzar una notable remuntada des de la 15a posició a la graella fins a finalitzar al vuitè lloc, sent el pilot que més posicions va guanyar durant la cursa. Aquesta actuació subratlla la seva capacitat per avançar al pilot i sumar punts valuosos per al seu equip.

En contrast, Fernando Alonso va patir la major pèrdua de posicions, caient del 10è al 12è lloc. Aquesta reculada va reflectir una jornada difícil per a l'asturià, que no va poder mantenir el ritme davant dels seus competidors.

Classificació final:



1. M. Verstappen (Red Bull) - 66 voltes

2. L. Norris (McLaren) - +2.219 segons

3. L. Hamilton (Mercedes) - +17.779 segons

4. G. Russell (Mercedes) - +22.320 segons

5. C. Leclerc (Ferrari) - +22.709 segons

6. C. Sainz (Ferrari) - +31.028 segons

7. O. Piastri (McLaren) - +33.760 segons

8. S. Pérez (Red Bull) - +59.524 segons

9. P. Gasly (Alpine) - +61.997 segons

10. E. Ocon (Alpine) - +71.889 segons

11. N. Hulkenberg (Haas) - +79.215 segons

12. F. Alonso (Aston Martin) - +1 volta

13. G. Zhou (Stake) - +1 volta

14. L. Stroll (Aston Martin) - +1 volta

15. D. Ricciardo (Red Bull) - +1 volta

16. V. Bottas (Stake) - +1 volta

17. K. Magnussen (Haas) - +1 volta

18. A. Albon (Williams) - +1 volta

19. Y. Tsunoda (Red Bull) - +1 volta

20. L. Sargeant (Williams) - +1 volta