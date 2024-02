Via lliure perquè l'IVA de la llum torni a pujar

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat aquest dimarts que les mesures del Govern condicionades al preu de l'energia, com la pujada de l'IVA al rebut de la llum des del 10% al 21% als contractes domèstics , "han de seguir el seu curs".

La decisió del Govern d'aplicar aquest any un IVA rebaixat al 10% sobre el rebut de la llum es va condicionar que el preu del megawatt hora (MWh) al mercat majorista se situés per sobre de 45 euros.

Tot i això, si el preu de la llum baixa d'aquest límit, l'IVA tornarà al 21% el mes següent.

Mancant un dia per acabar aquest mes, tenint ja en compte les dades de l'OMIE per aquest dimecres, la mitjana del preu majorista de l'electricitat per al febrer se situa en 41,25 euros/MWh, per sota per tant del límit establert per el Govern el juny del 2021, dins del Reial decret llei pel qual s'adoptaven mesures urgents a l'àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d'energia, per mantenir l'IVA reduït.

Al Reial Decret 8/2023 del passat mes de desembre es mantenia aquest límit sobre el qual hauria d'estar el preu mitjà mensual del 'pool' per a la vigència de l'IVA en el 10% fins al proper 31 de desembre.

Preguntat precisament per si l'Executiu pensa prendre mesures per evitar que aquest impost pugi, Cos ha posat en relleu la bona evolució dels preus de l'energia i l'"element diferencial" d'Espanya respecte a la resta de la Unió Europea.

"Això no només té a veure amb l'evolució recent de les condicions climàtiques, sinó amb l'alta penetració de renovables, per l'aposta per les renovables que s'està fent i que ja té efectes clars", ha assenyalat el ministre durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Els efectes de la borrasca 'Louis' han desplomat el preu de l'electricitat els últims dies, impulsat per la generació eòlica al país, acompanyada d'una important presència de la solar, fet que ha portat a encadenar tres dies per sota del llistó dels 4 euros/MWh ia sumar una gran quantitat d'hores a zero euros/MWh -aquest preu no es trasllada després al rebut exactament a aquest preu, ja que hi ha uns costos fixos per al consumidor elèctric, per peatges, càrrecs i ajustaments del sistema-.

L'aplicació de l'IVA del 21% seria mes vençut, així, si al febrer el preu mitjà del 'pool' queda per sota d'aquests 45 euros/MWh, tornarà a aquest nivell a la factura del març.

La mitjana del mercat majorista de l'electricitat d'aquest febrer apunta que serà gairebé una tercera part dels 133,47 euros/MWh del mateix mes de l'any passat i caldria retrocedir el febrer del 2021 (28,49 euros/MWh), un any abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, per trobar un nivell més baix.

El 'pool' no representa exactament l'import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que amb l'entrada el 2024 es va adoptar nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mig llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten lestalvi i el consum eficient.

En concret, la proporció de vinculació amb el preu del 'pool' s'anirà reduint progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir del 2026.