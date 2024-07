Victòria Anna Perea, la primera bebè 'in vitro' d'Espanya, a punt de fer 40 anys

Victòria Anna Perea, la primera bebè concebuda per fecundació in vitro a Espanya, nascuda a Dexeus Mujer Barcelona el 1984, farà 40 anys el 12 de juliol. En roda de premsa a la clínica Dexeus Dona, va destacar els avenços d'aquesta tècnica i va expressar sentir-se privilegiada per ser el punt d'inici.

Acompanyada per Pedro N. Barri, president de la Fundació Dexeus Dona i responsable de l'equip mèdic que va fer possible la seva concepció, Anna Veiga, integrant de l'equip, i Nikolaos Polyzoslos, cap del servei de Medicina de la Reproducció de la Fundació Dexeus, Victòria Anna va recordar que fa 40 anys els seus pares eren els pacients típics que recorrien a tècniques de fecundació assistida com a "última carta". Va agrair al'equip mèdic i va valorar l'evolució de la tècnica amb el temps.

Ha comentat que ella representa la generació de la piràmide regressiva a Espanya, a causa de la maternitat endarrerida per "la dificultat de tenir una feina estable i trobar una parella adequada a una edat ideal per tenir fills". Va subratllar la importància d'informar les noves generacions sobre la maternitat tardana i els mètodes de reproducció assistida perquè puguin prendre decisions informades.

Barri va assenyalar que el 2021 van néixer més de 40.000 nens a Espanya mitjançant fecundació in vitro. A Dexeus, l'edat mitjana de les pacients ha augmentat de 35 a 39 anys en els darrers 10 anys, i més del 50% tenen 40 anys o més. El nombre de cicles de fecundació in vitro amb donació d'òvuls s'ha quintuplicat del 2019 al 2023, i la fecundació in vitro amb diagnòstic genètic preimplantacional s'ha multiplicat per dotze. A més, el nombre d'embrions transferits ha disminuït significativament, de dos o tres a un en el 97% dels casos actualment.

Va lamentar que a Espanya hi hagi poques ajudes a la família, cosa que afecta la baixa natalitat i l'envelliment poblacional, amb una mitjana d'1,1 fills per dona i el primer fill als 32 anys. Veiga va destacar que l'embrió es transfereix ara al cinquè dia per a una observació millor. Barri va indicar que els polítics tenen el repte de fer accessible aquest tractament a més persones. Polyzoslos va afegir que, encara que les dones decideixen ser mares més tard, són més conscients del rellotge biològic i hi ha noves opcions com la congelació d'òvuls per posposar la maternitat per decisió pròpia, representant el 87% dels casos a Dexeus.