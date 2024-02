VidaCaixa va tancar el 2023 amb un benefici de prop de 1.150 milions d'euros

per Redacció CatalunyaPress

VidaCaixa va tancar el 2023 amb un benefici de 1.147 milions d'euros, un 32,1% més que a l'exercici anterior, i va abonar més de 5.500 milions en prestacions, un 5% més, a Espanya i Portugal.

El conseller Director General de VidaCaixa, Javier Valle, ha presentat els resultats de la companyia i ha destacat la voluntat de posar el focus a fer “encara més accessible” la seva oferta asseguradora a les persones amb VIH i les que pateixen o han patit càncer.

Les rendes vitalícies van experimentar un creixement superior al 60% en primes, "demostrant que és un dels productes més interessants per als clients" de VidaCaixa l'oferta més àmplia i diferencial del mercat.

Prestacions abonades

El 2023, VidaCaixa ha abonat 5.563 milions d'euros en prestacions a Espanya i Portugal, un 5% més. D'aquests, 2.645 milions s'han pagat en forma de rendes que complementen els ingressos periòdics, 1.896 milions s'han pagat per a la protecció davant d'imprevistos dels clients i les seves famílies i 1.022 milions són venciments.

Les prestacions abonades per VidaCaixa han proporcionat prop d'un milió de clients i les seves famílies un ingrés complementari a la pensió de jubilació i contribueixen a la protecció del benestar en una situació de pèrdua o de reducció d'ingressos per circumstàncies vitals diferents. En aquest sentit, 8 de cada 10 beneficiaris tenen més de 65 anys. VidaCaixa continua sent l'asseguradora que paga més pensions després de la Seguretat Social.

Rendes vitalícies i assegurances d'estalvi garantides

Per negocis, el total de primes i aportacions a productes d'estalvi s'han situat a 10.458 milions d'euros, un 43,7% més que fa un any. D'aquests, 9.655,4 milions d'euros corresponen al segment individual.

Comptar amb l'oferta més completa del mercat d'assegurances d'estalvi i rendes vitalícies ha permès a la companyia aprofitar l'entorn de tipus d'interès positius actual i proporcionar als clients el producte més adequat a les seves necessitats en funció del seu moment vital. Prop d'un milió de clients estalvien sistemàticament amb aportacions mitjanes de 143 €/mes.

Les primes aportades a rendes vitalícies han crescut per sobre del 60% respecte a l'any passat i han superat els 4.800 milions d'euros. Aquestes assegurances d‟estalvi permeten a persones properes a la jubilació disposar d‟uns ingressos complementaris a la pensió pública i amb un interès tècnic garantit per a tota la vida.

La renda vitalícia Capital Reservado està pensada per a persones a partir de 60 anys que volen disposar d'una renda mensual durant tota la vida i, en cas de mort, el capital per als hereus té garantida la totalitat de l'aportació realitzada. La prima s'inverteix al 100% en renda fixa. A més a més, té total liquiditat amb rescat a valor de mercat a partir dels 6 mesos i sense penalització.