VÍDEO: Un aficionat de futbol saudita colpeja a fuetades un jugador del seu equip

per Pau Arriaga Pérez

El futbol saudita ha estat protagonista, en els últims temps, per fitxatges estrella... però el que va passar l'11 d'abril passat a l'estadi Mohammed Bin Zayed Stadium es pot assegurar que no s'havia vist mai.

Després del partit de la Supercopa entre l'Al-Hilal i Al-Ittihad (amb victòria per als primers per un clar 4-1), un aficionat de l'equip perdedor va tenir una reacció insòlita. Ni curt ni mandrós, va treure un fuet que portava i va colpejar un dels futbolistes de la plantilla, el marroquí Abderrazak Hamdallah.

La seqüència, gravada en vídeo, ha esdevingut viral i ha corregut com la pólvora per les xarxes socials. En aquesta es veu el davanter africà apropant-se a la banda, on el fuetador i altres persones llançaven improperis després del decebedor resultat.

La reacció de Hamdallah és llançar aigua d'una ampolla de la qual bevia l'aficionat que, llavors, agafa el fuet i colpeja l'esportista.

Després d'aconseguir-lo, com a mínim dues vegades, alguns dels seus companys d'equip el van retirar de la zona, encara que Hamdallah es regirava i semblava voler anar a buscar l'home a la grada. Alhora, altres aficionats també van retirar del seu lloc l'agressor.

Supercopa a les vitrines de l'equip de Neymar

Esportivament, abans que passés aquest moment esperpèntic i insòlit, l'Al-Hilal (equip en què milita, entre altres, Neymar, encara que estigui lesionat) va aconseguir la victòria a la Supercopa.

El conjunt que entrena el portuguès Jorge Jesus va passar com una piconadora per sobre de l'equip de l'argentí Marcelo Muñeco Gallardo.

El també exblaugrana Malcom va ser el gran protagonista del matx, amb 2 dels 4 gols que van donar el triomf al seu equip (el primer i el tercer). Al-Ittihad, que té com a màxima estrella el francès exmadridista Karim Benzema, va aconseguir empatar, encara que els seus rivals s'avançarien poc abans del descans del matx.

La segona part va ser una exhibició del conjunt blau (líder en solitari també de la lliga, davant de l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo) i això va ser el que deslligaria la ira de l'aficionat que va decidir colpejar un dels seus.