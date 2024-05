VÍDEO | Així funciona el primer robot creat per trasplantar caps humans

per Redacció CatalunyaPress

És una mica estrany i fa por, però s'ha presentat el primer "sistema de trasplantament de cap" del món, i s'espera que comenci a funcionar d'aquí a vuit anys.

BrainBridge, una empresa emergent de neurociència i enginyeria biomèdica, va revelar el seu invent futurista en un vídeo de vuit minuts de durada, i amb horribles efectes de so si ets una mica aprensiu.

A la demostració CGI, el sistema completament robòtic retira simultàniament els caps dels cossos del donant i del receptor abans d'intercanviar un per un altre a través d'una esgarrifosa cinta transportadora.

No hi ha cap ésser humà a la vista (a part dels pacients) mentre els braços robòtics i una àmplia gamma de làsers es posen a treballar, utilitzant intel·ligència artificial (IA) per liderar l'operació escandalosament complexa (i fins ara purament teòrica).

Head Transplant Machine – BrainBridge

BrainBridge diu que el sistema oferiria noves esperances als pacients que pateixen malalties intractables com ara càncer terminal, malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson, o la paràlisi.

Tot i això, un dels principals obstacles que cal superar és la incapacitat de la medicina (fins ara) per reparar adequadament els danys als nervis i la medul·la espinal. Sense això, qualsevol receptor de trasplantament de cap quedaria paralitzat del coll cap avall.

Actualment, l'empresa està en el procés de contractar especialistes per ajudar a superar aquestes barreres i espera que la presentació del concepte "atregui els millors talents de tot el món interessats a ampliar els límits de la ciència biomèdica i canviar el món per millor".

"A curt termini, esperem que el projecte doni com a resultat un gran avenç en la reconstrucció de la medul·la espinal i el trasplantament de tot el cos", va afirmar BrainBridge. "Però a llarg termini, el projecte s'expandirà a àrees que transformaran l'atenció sanitària tal com la coneixem", van afegir.

El concepte és una creació del líder del projecte, Hashem Al-Ghaili, biotecnòleg i comunicador científic amb seu a Dubai. "Cada pas del concepte BrainBridge ha estat acuradament pensat basant-se en una extensa investigació científica realitzada i publicada per experts en diversos camps de la ciència", va afirmar.