VÍDEO. Dimitirà el viceconseller de Comunicació d'ERC després de l'escàndol Maragall?

Sergi Sabrià, viceconseller d'Estratègia i Comunicació d'ERC, farà una compareixença pública a la seu d'ERC a les 12.30, on s'espera segons fonts internes consultades per Catalunyapress que bé d'explicacions sobre les acusacions abocades sobre el seu paper al tèrbol assumpte de els cartells contra la família Maragall o directament anunciï la seva dimissió de tots els càrrecs públics a la Generalitat i orgànics dins del partit repúblicà.

Aquesta rodat de premsa es produeix després de ser acusat de ser un dels tres dirigents –conjuntament amb Tolo Moya i Marc Colomer– per la crisi del joc brut polític arran dels cartells contra Ernest Maragall.

Després de filtrar-se que ERC disposa d'una estructura paral·lela –anomenada “la B”– per fer accions compromeses i tèrboles. Ernest Maragall va responsabilitzar el director de comunicació de la formació, Tolo Moya, tot i que Sabrià i Colomer també n'estaven al corrent i sabien de la involucració de militants i dels pagaments amb l'empresa Relevance Markenting executora dels cartals poc ètics.

LA GENERALITAT DEPLORA L'ACTE PERÒ CIRCUNSCRIU LA DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS DINS ERC I DEL GOVERN

Davant les preguntes dels periodistes sobre la seva implicació als esmentats cartells, la portaveu de la Generalitat va afirmar davant dels mitjans: “és un tema que no afecta directament el govern, és d'un partit polític. Evidentment, hi ha la coincidència amb el color polític del govern, però no hi té a veure. Deplorem aquest tipus d'actes, vinguin del partit que vinguin”, va dir la portaveu, Patrícia Plaja.

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, ja havia anunciat al maig que deixaria la política institucional quan es formés el nou Govern, afirmant: "És hora de cares noves i idees noves".

Ho va manifestar en una carta publicada a xarxes socials, en què, seguint la línia expressada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la secretària general d'ERC, Marta Rovira, insta a "deixar pas a nous lideratges".

"Fo un pas al costat convençut i confiat que aquesta organització compta amb una nova generació preparada per prendre el relleu que fa 93 anys que passa de mà en mà amb l'objectiu de la llibertat", apuntava.

Sabrià va posar en valor el Govern de Pere Aragonès, un Govern humil i generós com el seu president, al seu parer, i ha expressat que "el temps posarà al seu lloc la rellevància de la feina: la contribució als indults i l'amnistia, la recuperació de la Institució" després del 155, i els avenços socials, econòmics i nacionals impulsats en aquests tres anys.

Afegint a la seva carta "Us animo a tots a seguir lluitant per aquest projecte i per una organització neta i honesta, carregada de talent, que ha sabut ser útil al poble de Catalunya durant tot un segle i que ho seguirà fent un segle més", conclosa.

Per això no seria descartable que avancés a aquest dijous les seves actuals funcions interines.

SEGUEIX LA SEVA COMPARERÈNCIA EN DIRECTE