VÍDEO | Un diputat italià acaba amb cadira de rodes després de rebre una pallissa

Igor Iezzi, diputat de la Lliga italiana liderada per Matteo Salvini, ha colpejat repetidament al cap aquest dimecres el diputat Leonardo Donno, del Moviment 5 Estrelles (M5S), durant una sessió a la Cambra de Diputats a propòsit de la llei d'autonomia diferenciada per a les regions.

L'atac s'ha produït quan Donno intentava entregar una bandera italiana al ministre d'Afers Regionals i Autonòmics, Roberto Calderoli, en clara disconformitat amb la llei, segons ha recollit el diari 'La Repubblica'.

Després d'això, diversos diputats de Lliga i, segons denuncia M5S, de Germans d'Itàlia, s'han fet fora de Donno, que ha hagut de ser tret de la Cambra en cadira de rodes després que caigués a terra per les puntades de peu i els cops de puny .

"L'atac ocorregut a la Cambra contra Leonardo Donno és un fet gravíssim i vergonyós. El nostre diputat només volia lliurar una bandera italiana al ministre Calderoli, quan va ser atacat per parlamentaris de la majoria, entre ells el membre de la Lliga Iezzi, rebent cops de puny i acabant a terra", ha assenyalat el partit en un comunicat. L'exprimer ministre italià Giuseppe Conte, líder de M5S, ha condemnat l'atac a la xarxa social X -antigament Twitter-.

"Van atacar el nostre Leonardo Donno perquè va portar la tricolor al ministre Calderoli, perquè diem no a la secessió d'Itàlia signada per Meloni, Salvini i Tajani", ha subratllat. Després de l'atac, Iezzi s'ha defensat. "Vaig intentar donar-li un cop de puny, però no el vaig arribar a donar. Donno va intentar atacar Calderoli i jo vaig reaccionar", ha assenyalat, afegint que "no hi va haver violència física", segons ha recollit l'agència de notícies AdnKronos.

Però no és l'única baralla que s'ha produït durant la sessió. El president de la Cambra, Lorenzo Fontana, ha expulsat el diputat de la Lliga de Calàbria, Domenico Furgiuele, després que fes un signe amb els braços contra la bancada de l'oposició que representava la Desena Flottiglia MAS, una unitat de la Marina creada durant el règim feixista.

Per tant, l'entrada de la ultradreta a la cambra italiana continua agitant els ànims.