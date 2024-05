VÍDEO | Protestes dures amb llançaments d'objectes a l'ambaixada israeliana de Mèxic

Desenes de manifestants han protagonitzat aquest dimarts diversos disturbis als voltants de l'Ambaixada d'Israel a Mèxic, successos que s'han saldat amb sis agents ferits com a mínim i que s'emmarquen en les protestes en suport al poble palestí per l'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza, desfermada després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

La Secretaria de Seguretat Ciutadana (SCC) de Ciutat de Mèxic ha indicat que els integrants del desplegament de seguretat al voltant del recinte, situat a Lomas Virreyes, van ser atacats amb pedres, tanques i el llançament d'objectes incendiaris com a còtels molotov.

"Derivat de l'anterior, al moment hi ha quatre homes i dues dones policies lesionats, la majoria per cremades en diverses parts del cos, que ja són atesos per paramèdics de l'Esquadró de Rescat i Urgències Mèdiques", ha dit, tal com ha recollit el diari mexicà 'Excelsior'.

Segons les informacions recollides pel diari 'La Jornada', la protesta va arrencar de forma pacífica per reclamar la fi dels atacs contra Gaza, si bé posteriorment un grup d'encaputxats van intentar retirar les tanques col·locades per la policia i van exigir que els agents abandonessin la zona al crit de "No defensin els genocides".

Els incidents han tingut lloc hores després que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) anunciés que Mèxic intervindrà en la causa oberta contra Israel després de la denúncia presentada per Sud-àfrica pel risc de "genocidi" a causa de l'ofensiva militar israeliana contra l'enclavament , controlat pel grup islamista palestí.

La CIJ va ordenar divendres a Israel que aturi la seva ofensiva contra la ciutat de Rafah, a la frontera entre Gaza i Egipte, després de reclamar igualment que adopti mesures per assegurar la protecció dels civils a la Franja, malgrat això l'Exèrcit israelià ha intensificat els atacs contra la localitat i altres punts de l'enclavament.

Durant la jornada de dimarts va tenir lloc a Israel un acte en record d'Orión Hernández Radoux, ciutadà mexicà-francès el cadàver del qual va ser recuperat per l'Exèrcit d'Israel a Gaza durant la jornada de divendres. Israel va afirmar que les restes havien estat recuperades al costat de les de dos segrestats més i va afegir que tots van ser assassinats durant els atacs del 7 d'octubre.

"Ens acomiadem d'Orión Hernández, jove mexicà-francès, assassinat per terroristes de Hamàs el 7 d'octubre", va afirmar l'Ambaixada d'Israel a Mèxic a través del compte a la xarxa social X.

"El nostre sentit més condol als seus familiars i amics. Que la seva família no sàpiga més de penes. Beneïda sigui la seva memòria", ha afegit.

Israel ha confirmat en els últims mesos la recuperació dels cadàvers de diversos dels segrestats i en totes les ocasions --tret de tres que van aconseguir escapar i van ser tirotejats per militars israelians quan s'hi van acostar a demanar ajuda-- ha afirmat que van ser assassinats durant els atacs del 7 doctubre.